PREFEITA EMÍLIA SE REÚNE COM SECRETARIADO E ALINHA CONTINUIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu nesta sexta-feira (02), com o secretariado municipal, além de dirigentes de autarquias e fundações, para mais uma rodada de alinhamento do planejamento estratégico da gestão 2025-2028.

O encontro foi dedicado à análise conjunta de metas, revisão de prioridades e à identificação de possíveis ajustes nas ações previstas para os próximos anos.

Durante a reunião, cada gestor teve a oportunidade de apresentar as demandas específicas de sua pasta. A ocasião também marcou a apresentação-piloto da Plataforma Target, ferramenta que será utilizada como base para o acompanhamento do planejamento estratégico. De acordo com a prefeita, esse trabalho garantirá mais efetividade no monitoramento das ações. “A gente já vinha trabalhando nesse projeto, só que, desta vez, vamos efetivar já o programa estratégico, no qual todos os secretários vão alimentar esse sistema e a gente vai ficar sabendo das ações de todas as pastas, e isso é muito bom para dar agilidade nas decisões e na entrega. Então, essa é uma reunião para a gente alinhar com a nossa equipe de trabalho, que são os secretários”, explicou Emília Corrêa.

“A ideia é garantir que tudo o que a população precisa chegue com qualidade e no tempo certo. Esse processo também nos ajuda a organizar as prioridades, definir cada etapa com clareza e evitar atropelos, dando mais segurança para toda a equipe e para a condução da gestão”, completou a prefeita.

Para a secretária da Família e Assistência Social de Aracaju, Simone Valadares, o bom entrosamento entre as equipes é essencial para que as metas da gestão sejam alcançadas com eficiência. “Finalizamos os 100 dias e agora vamos começar o planejamento estratégico para os quatro anos. Então, assim, só se pode executar bem se planejarmos. E o objetivo dessa reunião é o alinhamento de todos os secretários, visando implementar o que está contido no programa de governo da prefeita Emília”, frisou. “Nós completamos quase a totalidade de tudo o que estava previsto para os 100 dias. E já estamos trabalhando nos nossos projetos, metas e ações para o planejamento estratégico. Já tivemos duas reuniões internas na secretaria, traçando o nosso planejamento, que vai ser apresentado para a prefeita para aprovação”, informou.

A consultora para assuntos governamentais e responsável pelo planejamento estratégico da gestão, Alana Vasconcelos, ressaltou que esse trabalho representa um instrumento fundamental para direcionar as iniciativas da administração municipal. “Quando nós falamos de planejamento estratégico, estamos falando da construção do que a prefeita, juntamente com todos os seus secretários e sua equipe, tanto da administração direta quanto indireta, vão trazer para a população nesse tempo de gestão”, explicou. De acordo com ela, a partir desse processo são avaliados “quais são os projetos que vão impactar Aracaju, sempre respeitando valores como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o próprio plano de governo da prefeita e do vice-prefeito, bem como o que a sociedade de Aracaju necessita”, concluiu.

