Prefeita Emília Corrêa visita ambulantes na nova Feira Livre do Centro

A prefeita Emília Corrêa visitou, nesta quarta-feira, 29, o novo espaço destinado aos ambulantes do Centro da cidade. Intitulado “Feira Livre do Centro”, o local foi inaugurado no início da semana, com 160 bancas padronizadas a comerciantes de hortifruti e verdura, nesta primeira etapa. Ao todo, serão 300 bancas instaladas.

De acordo com a prefeita, a ação faz parte do compromisso da gestão em promover organização, fluidez no trânsito da região, acessibilidade, além do principal: possibilitar mais dignidade aos trabalhadores, criando uma área de referência para esse tipo de comércio na capital.

“Tudo aqui foi pensando e feito na base do diálogo. Diálogo este, que vem desde quando estive vereadora e, me comprometi, caso estivesse algum dia à frente da gestão, teria um olhar especial nesse sentido, porque era necessário. Mas não eu nunca pensei apenas na organização do centro, e, sim, nas pessoas que fazem o comércio pulsar diariamente. Aqui temos dezenas mães e pais de famílias que levam sustento todos os dias para suas casas, eles merecem dignidade e respeito. É isto que estamos fazendo. Vamos ampliar a qualidade dos serviços, com iluminação, segurança, construindo banheiros adequados, disponibilizando Wi-Fi. Vamos fornecer a qualidade necessária. Estamos só no começo”, salientou a prefeita.

A prefeita Emília, que acompanhou de perto a adaptação dos ambulantes e ouviu suas principais demandas, também frisou que este novo espaço parte do compromisso da gestão em promover organização, fluidez no trânsito da região, acessibilidade, e, criar uma área de referência para esse tipo de comércio na capital.

“Enquanto Defensora Pública, tenho a sensibilidade e sei da importância de ser ter um local apropriado para esse tipo de trabalho autônomo. Meu coração vibra de alegria vendo isso sendo concretizado. O centro será uma espécie de maquete para o que pretendemos desenvolver em outros pontos da cidade, nas feiras livres, por exemplo. Aqui é o marco zero da transformação que faremos em toda cidade. Com essa mudança, já é possível notar a diferença no trânsito que, por muitos anos era visto como caótico na região e nas ruas adjacentes, uma realocação onde todos saíram ganhando”, destacou.

Foto: Vitor Samuel/PMA