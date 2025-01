PREFEITA EMILIA CORRÊA VISTORIA ESCOLA E DIZ QUE “EU PRECISO VER, EU PRECISO CONVERSAR, EU PRECISO OUVIR”

A prefeita Emília Corrêa realizou uma vistoria, juntamente com a secretária de educação, Edna Amorim, na manhã desta segunda-feira (06) na Escola municipal Santa Rita de Cássia, no bairro América em Aracaju. “A gente não vai ficar somente em gabinete. Esse não é meu estilo, eu preciso ver, eu preciso conversar, eu preciso ouvir. E quem mais sabe são os professores, os servidores, os alunos, as famílias, as pessoas, o povo”, afirmou.

Já a secretária Edna Amorim, que também participou da vistoria disse que “o objetivo de visitar não só essa Escola Santa Rita, mas todas as unidades escolares da rede municipal é verificar, porque o ano letivo se inicia no dia 3 de fevereiro, às condições dos prédios, rede hidráulica e toda a estrutura da escola, para que possamos registrar aquilo que está pendente. Para que possamos dar um espaço prazeroso a todos os nossos alunos, professores. Enfim, a gente vai visitar todas as escolas com o objetivo de melhorar a estrutura física das unidades escolares”, afirmou.

Por fim, a secretaria disse que das nove escolas em reforma, três tem previsão de entrega para o final de fevereiro. “As vistorias e reformas buscam garantir que a infraestrutura escolar esteja pronta para receber alunos, professores e servidores de forma segura e confortável”.

Com informações do Jornal da Fan