PREFEITA EMÍLIA CORRÊA DÁ INÍCIO AO PROJETO A LUZ DO NATAL E ABRE OFICIALMENTE A TEMPORADA NATALINA DE ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, deu início, na noite desta quinta-feira, 27, ao projeto A Luz do Natal, com o acendimento das luzes que foram colocadas no Parque da Sementeira, marcando oficialmente a abertura da programação natalina da capital.

Durante a solenidade, a prefeita apresentou um conjunto de ações que transformarão Aracaju em um cenário de celebração, fé e convivência durante todo o período festivo. Com investimento de cerca de R$ 6 milhões, o projeto se estende até o dia 6 de janeiro de 2026 e reúne decoração especial em vários pontos da cidade, apresentações culturais, cantatas natalinas, iniciativas sociais e atividades que fortalecem a experiência de quem vive ou vai visitar a cidade nesse período.

Antes de realizar o acendimento das luzes, a prefeita destacou o significado do projeto. “A Luz do Natal representa uma mensagem que queremos transmitir para Aracaju, que é uma luz que acolhe, que inspira e que renova. Para mim, como cristã, o Natal é o momento em que celebramos o nascimento de Jesus. Ele é a maior expressão de amor e de perdão, e essa espiritualidade alcança todos, independentemente de crenças. A luz do Natal é universal, é paz, solidariedade, união e cuidado com o próximo. Queremos ver esses valores refletidos em cada ponto iluminado da nossa cidade”, afirmou.

A estrutura instalada na Sementeira compõe uma das maiores decorações natalinas já realizadas no município, com mais de 7 milhões de pontos de luz, túnel iluminado de 140 metros, árvores flutuantes de 16 metros, cisnes, flores gigantes e ornamentos instagramáveis, além da Casa do Papai Noel aberta nos fins de semana de novembro e dezembro.

A prefeita Emília Corrêa enfatizou que o projeto está presente por vários pontos da cidade. “A Luz do Natal estará espalhada por toda Aracaju, iluminando a Orla da Praia Formosa, a Orla Pôr do Sol, os Arcos da Atalaia, a Colina do Santo Antônio e a Avenida Hermes Fontes, além dos desfiles natalinos que vão percorrer diversos bairros. Queremos que essa mensagem de esperança, renovação e convivência alcance todas as famílias”, declarou.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, também ressaltou a importância da parceria no projeto. “É uma alegria ver o Parque da Sementeira e Aracaju iluminados mais uma vez. A Energisa tem orgulho de contribuir para que a Luz do Natal chegue a milhares de pessoas. São mais de 7 milhões de pontos de luz que transformam a cidade, fortalecem o turismo e convidam à reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal”, ressaltou. Ele agradeceu aos envolvidos pela realização. “Toda essa estrutura foi preparada com carinho e dedicação. Agradeço aos servidores da Prefeitura e aos colaboradores da Energisa, que trabalharam intensamente para entregar esse presente à cidade. Que este período traga luz, paz, saúde e harmonia a todas as famílias.”

No momento mais esperado da noite, a prefeita conduziu uma contagem regressiva junto com as crianças presentes no Parque da Sementeira, gesto que marcou de forma simbólica e emocionante o acendimento oficial das luzes. Assim que o parque foi iluminado, o público aplaudiu e registrou o instante, celebrando a abertura da temporada natalina na capital.

O público também celebrou a abertura da programação. O psicólogo Guilherme Fernandes, que estava acompanhado da esposa Vanessa Ferrer, farmacêutica, e o pequeno Benjamin Fernandes Ferrer, filho do casal, destacou a importância do evento para as famílias aracajuanas. “É importante ter esse momento na cidade, que é a abertura dos festejos natalinos. É um momento de celebração, e as famílias se sentem bem à vontade de vir e viver isso juntas”, afirmou.

A consultora de planejamento Kelly Cristina dos Santos também levou a família para prestigiar o evento: a filha Marina Dantas, mãe de Arthur, de quase três meses, e da pequena Lorena, de 8 anos, além da sobrinha Luz do Sol, também de 8 anos. Para ela, a iniciativa da Prefeitura reforça vínculos e memória afetiva. “A importância da Prefeitura trazer essa iluminação para o Parque da Sementeira é enorme. É um parque muito visitado pelos aracajuanos, e só o fato de ser A Luz do Natal já emociona. Trazer minha família pra cá é muito especial, a gente se sente muito à vontade. Espero que aconteça todos os anos, porque estamos sempre aqui”, desctacou.

A programação da Prefeitura inclui ainda a Cantata de Natal, realizada nas três primeiras sextas-feiras de dezembro, no Palácio-Museu Luiz Antônio Barreto, reunindo corais e grupos culturais. No campo social, o município promoverá a campanha Natal Sem Fome, que beneficiará 1.200 famílias em situação de vulnerabilidade com a entrega do 13º do Cartão AME, alimentos e atividades socioeducativas. O tradicional Natal das Famílias, na Praça Fausto Cardoso, uma vasta programação de atrações musicais, recreativa e uma intensa agenda cultural que valoriza artistas locais. O projeto A Luz do Natal é uma parceria da Prefeitura de Aracaju com a Fecormércio e Energisa.

Foto Karla Tavares /SECOM PMA