PREFEITA EMÍLIA DECLARA OFICIALMENTE ABERTO O “TAMO JUNTO” ARACAJU COM MAIS DE 70 SERVIÇOS E AÇÕES

A prefeita Emília Corrêa oficializou a primeira edição do projeto “Tamo Junto Aracaju: Prefeitura nos Bairros”, na manhã deste sábado, 23, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sérgio Francisco da Silva, no Lamarão.

Emília chegou logo no começo da manhã, antes mesmo de o evento começar. Uma grande fila se estendia em frente à escola quando ela cumprimentava a população e pedia que aproveitasse os serviços disponibilizados. “Há uma necessidade de a gente tornar mais acessíveis os serviços que a prefeitura tem no dia a dia”, enfatizou a prefeita, enquanto era recebida com aplausos, fotos e sorrisos ao longo do corredor. “Muitas vezes, a população não consegue chegar por conta do distanciamento, do transporte, da vida deles da comunidade, que é sempre uma vida muito intensa em busca de sua própria sobrevivência”, completou.

Foi no pátio central da escola onde a prefeita discursou. Ao compor o dispositivo, ela começou sua fala rememorando a história de Maria do Carmo Alves, primeira mulher eleita senadora pelo estado de Sergipe em 1998. Se estivesse viva, hoje completaria 84 anos. “Maria do Carmo caminhava com o povo. Não é coincidência que hoje seja dia 23. É sobre a importância das mulheres no poder. E eu quero dizer às mulheres do Lamarão, às mães, às tias, às irmãs, às avós, que o Tamo Junto existe pensando em vocês e nas famílias que vocês cuidam. Contem conosco, porque nós queremos levar isso independente de sigla partidária e de qualquer coisa que queiram impor para nos separar”.

Criado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), o projeto tem como principal objetivo levar a prestação de serviços públicos diretamente às comunidades em todas as regiões da capital. São mais de 70 serviços e ações ofertados pelas secretarias e órgãos vinculados à administração municipal, incluindo atendimentos médicos, ações de limpeza urbana, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doações de mudas e conscientização ambiental, além de ações voltadas ao empreendedorismo e empregabilidade.

“O projeto vem da sensibilidade da prefeita de olhar para a cidade e procurar atender as demandas que vão surgindo nos bairros”, definiu o secretário de Governo, Itamar Bezerra. “Ações assim vão mudar a cara da cidade. A Segov é a mãe das secretarias e a organização teve que passar por lá, com um trabalho de articulação, de estudos, de planejamento, de oitiva, de chamar os secretários para alinhar as ações. Agora estamos aqui para ver tudo acontecer”, disse, entusiasmado.

Na Zona Norte, o Lamarão é o último bairro antes do limite com o município de Nossa Senhora do Socorro e hoje recebe a primeira edição do projeto que acontecerá mensalmente, aos sábados, nos bairros da capital sergipana. Para o vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques, “começar na Zona Norte é um momento histórico”. Ele lembrou que a comunidade do Lamarão se sentia esquecida pelos serviços da prefeitura há muitos anos. “O Tamo Junto representa a gestão municipal saindo da sede administrativa, dos gabinetes, para olhar nos olhos da comunidade e se aproximar da população”.

Segundo Robert Fraga, coordenador do projeto, foram quatro meses de trabalho para fazer o projeto acontecer. “Muito foco e planejamento para que esse evento refletisse o olhar que a prefeita tem junto com os secretários”, pontuou. Em primeira mão, ele disse que a próxima ação será no bairro Industrial, no dia 20 de setembro. “Também passaremos pelo Santa Maria, Novo Paraíso e o Olaria”, destacou.

Vitor Batista, professor e morador do Lamarão desde que nasceu, representou os moradores na solenidade. “Ver esse projeto começar no bairro que mais sentiu esse distanciamento é um grande passo e é uma mudança de chave. Eu estou muito feliz em nome da comunidade, e a comunidade em si hoje festeja esse novo momento. Quem ganha é o povo com essa nova iniciativa”. Vitor destacou, ainda, a presença constante da nova gestão no bairro. “Eu tive a oportunidade de, desde a pré-campanha, receber a prefeita Emília e o vice-prefeito Ricardo Marques aqui. Essa presença se fez constante, até mesmo no primeiro ato de plantio de mangue na cidade que ocorreu recentemente”, lembrou.

Os serviços ofertados no Tamo Junto foram distribuídos em 16 salas de aula, além da quadra de esportes e de outros espaços do local. As atividades também se estendem para a rua em frente à unidade, onde estão outros estandes da prefeitura junto aos simbólicos automóveis do Camisildo e da Rural do Forró. Em frente à escola, o estúdio móvel da Prefeitura também realiza, junto às equipes de Rádio e TV, Jornalismo e Mídias Digitais, a cobertura completa da ação.

Após a solenidade, apresentações musicais embalaram a manhã da escola lotada. “Vamos fazer bonito hoje”, disse ‘Pedrinho, O Cara’ antes de começar a cantar. O artista se dedicou a preparar um tributo à Jovem Guarda, que fez 60 anos ontem, dia 22. “Celebraremos em grande estilo esse grande case da música brasileira”, disse.

A foto oficial do primeiro ‘Tamo Junto Aracaju’ foi feita com o povo, incluindo secretários, presidentes de órgãos e fundações vinculadas à prefeitura. A Joinha, mascote oficial do projeto, e o Zé Gotinha, símbolo nacional da vacinação e do Sistema Único de Saúde (SUS), também abrilhantaram o registro. Prestigiaram a abertura os parlamentares Georgeo Passos (deputado estadual), e os vereadores Maurício Maravilha, Pastor Diego, Lúcio Flávio, Ricardo Vasconcelos e Marcel Azevedo.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA