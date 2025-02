Prefeita Emília dialoga com vereadores prioridades para Aracaju

Em um movimento de união pelos interesses de Aracaju, a prefeita Emília Corrêa dialogou nesta segunda-feira, 3, com 19 vereadores sobre prioridades para a capital. Com a participação do vice-prefeito Ricardo Marques, a reunião destacou pontos como governabilidade, harmonia entre os poderes e a busca por soluções conjuntas para os desafios da cidade.

A prefeita Emília Corrêa destacou que buscará sempre caminhar lado a lado com o Legislativo para trazer o melhor para Aracaju. “Estamos nos colocando à disposição para avançar de maneira integrada, pois sabemos que, embora sejamos poderes independentes, devemos atuar de forma colaborativa. Nossa prioridade é garantir uma governabilidade harmoniosa, pois sem ela, os resultados que a população espera tanto do Legislativo quanto do Executivo não serão alcançados. A colaboração entre os poderes é essencial para que possamos superar os desafios e implementar políticas públicas que realmente atendam às necessidades da cidade”, frisou.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação Social, Ricardo Marques, também salientou a aproximação com a casa legislativa. “A gente quer caminhar juntos, olhando nos olhos, discutindo, debatendo e encontrando soluções para trazermos resultados para Aracaju. Queremos avançar, e para isso, é fundamental a colaboração entre o Executivo e o Legislativo”, disse.

Poderes em sintonia

O presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, destacou que união se estabelece com base na confiança. “Para que essa parceria se mantenha, é fundamental estreitar os laços. Nenhuma relação se perpetua no tempo sem confiança, lealdade e reciprocidade. A reciprocidade se constrói no dia a dia, nos pequenos gestos até os maiores. Por isso, tanto o Parlamento quanto o Executivo precisam caminhar em uma via de mão dupla. Estamos tranquilos, pois Emília e Ricardo, como sempre disse, são parte de nós. É como se um de nós estivesse do outro lado”, pontuou.

O vereador Isac Silveira, líder do governo na Câmara, enfatiza que buscará fortalecer o elo entre o Executivo e Legislativo. “O vereador desempenha um papel fundamental nos interesses da cidade. Nosso objetivo é fortalecer o vínculo entre os vereadores e a gestão da prefeita Emília. O sucesso dessa parceria só será possível se eu contar com a confiança da prefeita e a credibilidade dos meus colegas. Uma gestão se consolida pelas realizações, e é isso que buscamos: transformar em ações concretas os compromissos assumidos”.

De acordo com o secretário de Governo da Prefeitura de Aracaju, Itamar Bezerra, a cidade só tem a ganhar com essa parceria entre os poderes. “Essa aproximação e o cuidado de trazer os vereadores para perto, para um diálogo, uma conversa, mas também para a jornada coletiva, são extremamente importantes. Acredito que, ao promover essa harmonia, a cidade realmente se sente representada. Com isso, me somo às palavras que foram ditas e tenho plena convicção de que este será um ano de muitas vitórias”, destacou.

O secretário de Articulação Política e Relações Institucionais, Fábio Uchôa, destacou a importância desse alinhamento. “É muito gratificante iniciar a administração desta forma, com uma demonstração clara de proximidade, solidariedade e acolhimento. Estamos totalmente à disposição de todos. Esta reunião tem como objetivo selar a lealdade, que é a palavra-chave para estabelecermos uma relação firme e de confiança”, concluiu.

Foto: Karla Tavares