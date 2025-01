Prefeita Emília e presidente da Emsurb atendem pedido do vereador Lúcio Flávio

No último sábado (4), o vereador Lúcio Flávio visitou o Parque Augusto Franco, popularmente conhecido como Parque da Sementeira, onde foi recebido por vendedores ambulantes que trabalham no local e reivindicavam por atenção do poder público. Os comerciantes pediam que estendesse o horário de funcionamento do Parque, visto que no momento do encerramento ainda havia muitos visitantes desfrutando do espaço e,consequentemente, comprando produtos oferecidos pela categoria.

Ouvindo a demanda, Lúcio Flávio fez a ponte entre os vendedores ambulantes e a prefeitura para que a solicitação fosse atendida. Gesto que não ocorria na gestão anterior, resultando em muitas reclamações por parte dos trabalhadores que necessitavam apenas de um pouco de atenção. Algo que já foi firmado e compromissado pela atual gestão da prefeita Emília Corrêa através do vereador Lúcio Flávio: a classe dos ambulantes não ficará sem voz. Foi definido pela EMSURB, presidida por Hugo Esoj, que o Parque da Sementeira terá, nos momentos de eventos e festividades, uma hora a mais de funcionamento. Além disso, uma patrulha da Guarda Municipal, comandada por Ricardo Silva, foi disponibilizada para reforçar a segurança do local durante este período.

Por Miguel Benks – Foto: Gabriel Manzatto