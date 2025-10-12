PREFEITA EMÍLIA GARANTE GRATUIDADE NAS LINHAS DO FASC E ANUNCIA QUE TODOS OS ÔNIBUS SERÃO CLIMATIZADOS

Na reunião realizada nesta sexta-feira, 10, pelo Consórcio Metropolitano, foram aprovadas por unanimidade as propostas apresentadas pela prefeita de Aracaju e presidente do consórcio, Emília Corrêa, para a criação de três linhas especiais de ônibus com destino ao Festival de Artes de São Cristóvão (FASC). Após a aprovação, a prefeita determinou um novo estudo técnico para avaliar a possibilidade de garantir também a gratuidade nessas linhas especiais.

Na manhã deste sábado, a equipe técnica apresentou o relatório de impacto financeiro e operacional, confirmando a viabilidade da medida. A partir disso, a prefeita anunciou que, além da criação das linhas saindo dos terminais do DIA, Centro e Atalaia, todo o transporte especial para o FASC será gratuito e operado com ônibus climatizados, os conhecidos “geladinhos”.

“Garantimos as linhas especiais e agora confirmamos que os trajetos serão gratuitos. Não faz sentido criar acesso e colocar barreira no caminho. Cultura é direito, e o direito precisa ser garantido de forma completa. E quando falamos do FASC, estamos falando de muito mais do que um evento. O Festival de Artes de São Cristóvão é um patrimônio cultural do nosso estado e também impacta diretamente a nossa capital. Aracaju sente esse movimento, porque o festival aquece a economia criativa, fortalece o turismo, impulsiona o comércio e gera oportunidades para muita gente. É cultura, mas também é desenvolvimento regional e identidade popular”, afirmou a prefeita.

A decisão se soma a outra medida também aprovada na reunião de sexta-feira: gratuidade no transporte coletivo para os estudantes nos dias de aplicação do Enem, garantindo deslocamento facilitado e incentivo direto aos jovens que estão em busca de uma vaga no ensino superior.

Foto: Ronald Almeida/ Secom PMA