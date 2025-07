Prefeita Emília participa da 15ª Conferência Municipal da Assistência Social

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta quarta-feira, 2, da 15ª Conferência Municipal da Assistência Social. O objetivo do evento é avaliar a política de assistência social em nível municipal e definir diretrizes para o seu aprimoramento, buscando fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (Suas). A conferência conta com uma programação de debates que segue até esta quinta-feira, 3, com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”.

“Defender a assistência social é defender a equidade, os direitos humanos e a dignidade de cada cidadão. Temos aqui o conselho, a secretaria e a prefeitura presentes, todos que estão envolvidos e, principalmente, a população, que é fundamental nesse momento. Porque essa pauta da assistência é muito cara para nós. Ela cuida, cobre, protege e garante direitos. É importante ter tudo muito bem alinhado para que essa política pública chegue a quem precisa. E a política pública só vai chegar se houver essa união de forças entre os entes e, repito, principalmente com a participação da população”, destacou a prefeita Emília Corrêa.

Segundo a secretária da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, o evento representa um momento de escuta e reflexão. “Justamente porque estamos comemorando os 20 anos do Suas e, ao mesmo tempo, há uma luta pela PEC 383 de 2017, que busca garantir recursos mínimos, um financiamento mínimo para o sistema, assim como já existe para a educação e para a saúde. Então, são muitos marcos neste momento. Teremos dois dias de debate e discussão, e buscamos sair com propostas realizáveis que melhorem efetivamente toda a assistência social e o serviço prestado aos nossos usuários”, declarou.

A vereadora Selma França também participou da abertura do evento e destacou a importância das discussões. A parlamentar celebrou os 20 anos de luta e conquistas do Suas. “A gente vê o desenvolvimento de lá pra cá, o quanto isso beneficiou toda a população do nosso Brasil. Nosso mandato é alinhado com as causas da assistência social: dos idosos, das crianças, dos adolescentes, das pessoas em situação de rua, daqueles que estão vulneráveis, tão invisíveis, e é por eles a minha atuação”, afirmou, ressaltando a parceria com a prefeitura em favor da população. “Venho torcendo para que essa administração realmente faça acontecer o que o povo de Aracaju espera”, completou.

Representando o segmento da sociedade civil, por meio do Centro de Integração da Família (Ceinfa), Thais Alves destacou a relevância do evento. “A conferência é um espaço de deliberação, de participação social. Então, para nós, enquanto sociedade civil e enquanto instituição, é muito importante participar desses momentos que unem todos os segmentos, trabalhadores, usuários e poder público, para que possamos unir forças em prol daqueles que mais necessitam, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, os usuários que estão na ponta e também os trabalhadores que desempenham, com muito afinco, todas as funções voltadas à assistência social”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA