PREFEITA EMÍLIA PARTICIPA DE FÓRUM DA CNT E ANUNCIA ENVIO DE PL PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS ÔNIBUS PELO PAC

A Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou, nesta quinta-feira (25), do Fórum CNT de Debates Regional, etapa Alagoas/Sergipe promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Com o tema “Caminhos para o Fortalecimento do Transporte no Nordeste e no Brasil”, o evento reuniu autoridades, parlamentares, empresários e representantes do setor para discutir soluções e investimentos voltados à mobilidade urbana na região.

Durante o encontro, realizado com o objetivo de estreitar o relacionamento entre o Sistema Transporte e o setor produtivo e promover o diálogo com as autoridades sobre as demandas regionais, a prefeita Emília anunciou que vai enviar um projeto de lei para Câmara de Vereadores que pede autorização para contratar uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal dentro do Programa Pró-Transporte – PAC Refrota – para adquirir novos ônibus.

Em sua fala, a gestora destacou que o transporte coletivo foi uma das demandas mais apontadas pela população, ao lado da saúde, como setores que não funcionavam e que, por isso, desde o início do mandato, a gestão tem assumido com responsabilidade os desafios de dar uma cara nova para a mobilidade urbana. “Assumimos o compromisso com o povo de Aracaju de melhorar o transporte público da nossa cidade. Ainda no primeiro mês, adotamos medidas urgentes para garantir mais qualidade na prestação do serviço. Mantivemos a tarifa congelada em R$ 4,50. Demos um passo importante com a sanção da Lei 6.146/2025 que permite a aquisição dos primeiros ônibus elétricos da história da capital, além dos carregadores e de uma usina fotovoltaica que garantirá sustentabilidade ao sistema. Já iniciamos a renovação da frota com a nova empresa e também celebramos a chegada dos primeiros ônibus com ar-condicionado, wi-fi, carregadores de celular e elevadores para garantir a acessibilidade”.

“Agora, estamos avançando ainda mais. Hoje mesmo assinarei um projeto de lei que vamos enviar para o Legislativo que pede autorização à Câmara de Vereadores para contratar uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 136 milhões, dentro do Programa Pró-Transporte – PAC Refrota. Esse valor será destinado à aquisição de aproximadamente 136 ônibus modelo Euro 6, mais modernos e sustentáveis, que emitem 70% menos poluentes. São ações concretas que demonstram nosso compromisso com a modernização do transporte e com a qualidade de vida da população”, destacou Emília.

O Fórum contou com a presença do ministro do Transportes, Renan Filho e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, além do vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, de parlamentares, representantes do setor empresarial e o presidente da CNT, Vander Costa. As discussões evidenciaram a importância de investimentos estruturantes para o fortalecimento do transporte no Nordeste, com foco na realidade e nas necessidades locais.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA