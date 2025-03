Prefeita Emília Corrêa recebe homenagens de crianças e idosos assistidos pela LBV

A prefeita Emília Corrêa, acompanhada da secretária municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), Simone Valadares, esteve nesta quarta-feira, 19, no Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV) para ser homenageada pelos idosos e crianças assistidas pela instituição. O ato faz parte das comemorações da LVB pelos 170 anos de Aracaju.

As homenagens foram conduzidas pela gestora da LBV em Aracaju, Marília Graziella. O coral Vida Plena, formado por idosos, cantou para a prefeita a música Cheiro da Terra, que se tornou o hino de Aracaju. Em seguida, o aluno José Erick, de 12 anos, leu o jingle que fez com os colegas de classe para homenageá-la.

A educadora social Andréa Rodrigues, que atua há mais de 20 anos da LBV, recitou um poema, enaltecendo as belezas de Aracaju e o desejo de sucesso para a gestão da prefeita. Para encerrar as saudações, a aluna Jennifer Vitória, de 13 anos, entregou à prefeita uma pintura feita à mão pelos alunos; e aposentada Maria Paulina, de 90 anos, também entregou um presente confeccionado pelos integrantes do grupo Vida Plena.

RECONHECIMENTO

Por fim, a prefeita Emília e a secretária Simone Valadares conheceram as dependências da unidade. Para a prefeita Emília, receber as homenagens da LBV é uma honra imensurável. “Estou muito feliz com esse momento, conhecer pessoas que atuam nessa instituição tão importante para a causa social e ainda ser homenageada por crianças e idosos. Não tem palavras suficientes para agradecê-los. A LBV conta com o meu apoio”, afirmou Emília.

Simone Valadares destacou o momento como uma experiência importante de gestão. “A LBV tem é uma instituição muito antiga, com uma abrangência nacional. Foi lindo ver como as crianças e os idosos interagem com a nossa prefeita. Essa é a demonstração do reconhecimento de uma trajetória política na vida dela”, avaliou.

Para a gestora da LBV em Aracaju, Marília Graziella, receber a primeira prefeita de Aracaju é uma satisfação para a instituição. “Para nós é uma honra poder prestar essa homenagem e receber a prefeita de Aracaju no nosso Centro Comunitário de Assistência Social. Estamos felizes por ela ter aceitado o nosso convite, mesmo tendo uma agenda cheia. É um momento também de muita importância para as crianças e os idosos, que têm a oportunidade de homenageá-la e de interagir com a prefeita”, destacou.

A aposentada Maria Paulina desejou à prefeita que ela tenha uma excelente gestão. “Eu nem sabia que ela ia estar aqui hoje com a gente. Estou muito feliz de conhecer a prefeita. Torço por ela, para que tenha sucesso e que Deus possa abençoá-la”, desejou. “É uma satisfação estar com a prefeita de Aracaju, ainda mais por ela ser a primeira prefeita. Meu desejo é que ela dê uma nova vida às escolas municipais, principalmente a que estudo, a Escola Professor Alcebíades Melo, que o antigo gestor deixou sem estrutura adequada para que os alunos estudasse com dignidade”, discursou Jennifer Vitória, recebendo o apoio e o comprometimento da prefeita Emília de avaliar a situação da escola.

LBV ARACAJU

A Legião da Boa Vontade em Aracaju está localizada no Bairro Industrial. Há mais de 40 anos a instituição presta serviços sociais no município, sobretudo à comunidade dos Bairros 18 do Forte, Industrial, Cidade Nova e Japãozinho, com serviços de desenvolvimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente, mais de 300 pessoas são assistidas pela entidade, entre crianças, idosos e adultos.

