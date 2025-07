EMÍLIA RECEBE REPRESENTANTES DO CAU/SE PARA DISCUTIR CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu na tarde desta terça-feira (1º) representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) para uma reunião institucional.

O encontro teve como objetivo estreitar o diálogo entre a gestão e o conselho, abordando temas ligados ao planejamento urbano, mobilidade, acessibilidade e valorização dos espaços públicos.

Durante a reunião, a presidente do CAU/SE, Karinne Santiago, apresentou à prefeita um conjunto de sugestões sobre como o conselho pode colaborar com o município. Entre as propostas, destacam-se contribuições técnicas de arquitetos e urbanistas para projetos urbanos, requalificação de áreas públicas e, principalmente, ações que possam orientar o crescimento ordenado e sustentável da cidade. “Durante a reunião, a presidente do CAU/SE, Karinne Santiago, apresentou à prefeita um conjunto de sugestões sobre como o conselho pode colaborar com o município. Entre as propostas, destacam-se contribuições técnicas de arquitetos e urbanistas para projetos urbanos, requalificação de áreas públicas e, principalmente, ações que possam fortalecer o Plano Diretor de Aracaju, instrumento essencial para orientar o crescimento ordenado e sustentável da cidade”, destacou Karinne Santiago.

A prefeita Emília Corrêa destacou a importância da parceria com entidades técnicas e reforçou o compromisso da gestão com a participação social e o planejamento urbano responsável. “Nosso compromisso é construir uma cidade com qualidade de vida, e isso passa por ouvir quem entende do assunto. Todas as sugestões apresentadas foram ouvidas com atenção, registradas e serão analisadas com o devido cuidado, especialmente no que diz respeito à construção do Plano Diretor de Aracaju.

“Reconhecemos a importância do diálogo técnico na construção de uma cidade mais equilibrada e sustentável. Só com escuta qualificada e compromisso com a inclusão vamos conseguir minimizar desigualdades históricas e construir uma Aracaju mais justa, humana e preparada para o futuro”, finalizou a prefeita Emília Corrêa.

Foto: Karla Tavares/SecomPMA