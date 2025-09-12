PREFEITA EMÍLIA RECEBE REPRESENTANTES DO IBGE EM SERGIPE E REFORÇA RELEVÂNCIA DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta quinta-feira, 11, a visita institucional do superintendente estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Sergipe, Fábio Albuquerque, que assumiu o cargo em fevereiro de 2025.

Durante o encontro, o gestor apresentou o trabalho desenvolvido pelo instituto, reforçando sua relevância e a relação com os órgãos governamentais. Também participaram da reunião o chefe da Agência Aracaju do IBGE, Caio de Oliveira, e o secretário municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), Fábio Uchôa.

De acordo com a prefeita, os dados do IBGE são fundamentais para dar eficiência à gestão e orientar políticas públicas. “A gente fica muito feliz porque precisa muito, até mesmo para levar informações sobre a importância do IBGE, que coleta dados e nos ajuda, muitas vezes, na tomada de decisões e nos rumos que precisamos seguir em uma gestão. É importante que a população saiba disso, que conheça, que atenda o IBGE quando ele bater às portas. Cada dado tem valor, até porque eles retornam em forma de serviços. Essa aproximação da Prefeitura com o IBGE, com certeza, vai nos trazer segurança e precisão, por conta desses dados”, destacou Emília Corrêa.

Os representantes do IBGE demonstraram interesse em formalizar uma parceria com a prefeitura para ampliar a divulgação sobre a importância do instituto. Em resposta, a prefeita convidou a equipe para participar do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’, iniciativa da gestão municipal que leva mais de 100 serviços para os bairros da capital. A segunda edição do projeto acontece no dia 20 de setembro, no bairro Industrial. “Fiz o convite para exatamente aproveitar aquele momento e divulgar a importância do IBGE, porque estaremos com as comunidades que mais precisam da gente e que precisam entender que o IBGE não é só um censo. Tudo isso favorece demais”, acrescentou.

O superintendente Fábio Albuquerque ressaltou o significado da visita. “Viemos à Prefeitura de Aracaju para apresentar a instituição e colocá-la à disposição, com todos os dados que o IBGE possui e que podem contribuir para o planejamento público municipal. Nós estamos aqui para ajudar não só a Prefeitura, mas também a sociedade a conhecer a realidade, porque essa é a missão da nossa instituição”, afirmou, lembrando ainda que a reunião serviu para informar sobre a reabertura da Agência Aracaju do IBGE, que dá suporte aos municípios da região metropolitana.

Ele também reforçou a importância da parceria com os governos locais. “As prefeituras sempre são parceiras nossas porque, quando realizamos o censo, diversas pesquisas são feitas em conjunto. Por isso é essencial estreitar esses laços, mas, mais do que isso, é fundamental que a gente se coloque à disposição. Não adianta produzir dados e deixá-los guardados. O que queremos é que eles sejam divulgados, conhecidos e utilizados por quem de fato trabalha pelo bem comum, que são os órgãos públicos”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/SecomPMA