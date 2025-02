PREFEITA EMÍLIA  RECEBE VISITA DA REITORA DO IFS E DISCUTE SOBRE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS NO ROBALO

A prefeita Emília Corrêa recebeu a visita da reitora do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Ruth Sales, e do diretor de Engenharia do IFS, Marcos Alexandre, nesta segunda-feira (17).

O encontro teve como objetivo solicitar o apoio do município para agilizar o processo de implantação de um campus do IFS no Robalo, zona de expansão de Aracaju. “Há um ano, o ministro Márcio Macêdo conseguiu a criação de dois novos campi do IFS para Sergipe, um para Japaratuba e outro para a capital. Por isso, estamos aqui para apresentar à prefeita esse projeto de grande importância para o desenvolvimento educacional do município”, disse Ruth.

O atraso no processo ocorreu devido a pendências obrigatórias relacionadas ao município. Por causa dessa demora, o projeto corre o risco de perder o investimento de R$ 15 milhões, previstos para a construção do campus. A prefeita Emília Corrêa comprometeu-se a resolver a situação dentro do prazo estipulado. “Essa é uma obra de grande impacto social, educacional e econômico. Não consigo entender como um projeto como esse não avançou por conta de pendências do município. Mas o importante é que nossa gestão já tem conhecimento das demandas e está trabalhando para que os prazos sejam cumpridos e possamos conquistar essa estrutura para o nosso município”, garantiu Emília.

O secretário de Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Guimarães, também esteve presente e apresentou as ações da gestão para garantir a obra, como o mapeamento e as tratativas para a desapropriação do terreno que será doado pelo município para a construção do instituto. “Nesse diálogo que tivemos, o secretário mostrou que o processo já avançou consideravelmente. Acredito que, em breve, teremos as pendências resolvidas e, assim, poderemos dar continuidade ao processo licitatório deste campus”, detalhou Marcos Alexandre.

Projeto

O projeto do campus IFS no Robalo tem um investimento de R$ 15 milhões, provenientes do Governo Federal, e a possibilidade de um investimento ainda maior por parte do Ministério da Educação (MEC) no aparelhamento do instituto. A área de implantação do projeto possui 22 mil metros quadrados, sendo 8 mil metros de área construída. A previsão é que o campus tenha uma arquitetura horizontal, com espaço para estacionamento, ginásio coberto, quadra, restaurante, auditório, blocos administrativos, salas de aula, entre outros espaços. “A reunião foi bastante produtiva, e todos aqui têm um único objetivo: levar educação de qualidade para uma área que necessita desse ensino. Agradeço à prefeita pela recepção e por saber que todos da gestão já estão empenhados e prontos para colocar esse projeto em prática”, finalizou Ruth Sales. Também participou na reunião a vice-presidente da Emurb, Fabíola Medeiros.

Foto: Karla Tavares