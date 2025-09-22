PREFEITA EMÍLIA RESSALTA QUE NO “TAMO JUNTO ARACAJU” A POPULAÇÃO TEM ACESSO FACILITADO A SERVIÇOS E DIREITOS

Dando continuidade à iniciativa que descentraliza os serviços públicos e os leva diretamente às comunidades de todas as regiões da capital, a prefeita Emília Corrêa acompanhou, neste sábado, 20, a 2ª edição do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’, realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José Vicente Távora, no bairro Industrial.

Por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), foram ofertados mais de 100 serviços e ações promovidas pelas secretarias e órgãos da administração municipal. Entre eles, atendimentos médicos, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doação de mudas, vacinação e microchipagem de cães e gatos, além de iniciativas voltadas ao empreendedorismo e à empregabilidade.

Na ocasião, a prefeita Emília ressaltou que o projeto tem garantido à população o acesso facilitado a serviços e direitos.

“A comunidade tem agradecido, tem gostado, porque a gente realiza serviços de imediato, que talvez no dia a dia ela não consiga pelo trabalho, porque tem que pegar um transporte para se deslocar, e aí a gente vem pra perto e oferece aquilo que eles têm direito. A gente tem esse cuidado de estar observando o barco, cuidando para que a gente entregue o serviço por completo”, disse ela.

Durante a solenidade de abertura da 2ª edição, a prefeita destacou ainda que o Tamo Junto aproxima a gestão municipal da população, funcionando como uma extensão dos serviços públicos já oferecidos diariamente.

“A prefeitura existe porque o povo existe. Então, é para vocês esses serviços, e é o que a gente quer fazer com o maior capricho, amor e respeito a vocês, aproveitem, divulguem, porque isso aqui é um momento, mas todos os dias vocês têm direito a serviços assim”, completou.

O projeto será realizado mensalmente, sempre aos sábados, em diferentes bairros da capital sergipana. A ação é voltada a todas as faixas etárias, com atenção especial a grupos em situação de vulnerabilidade.

O secretário de Governo, Itamar Bezerra, destacou a dimensão da iniciativa e o compromisso da gestão com o exercício da cidadania.

“Esse é um programa que já estava no coração da prefeita, então ela convocou todas as secretarias e encheu o coração da gente, os olhos, vendo que isso vai ser um dos maiores programas da Prefeitura de Aracaju. Tivemos o primeiro, esse é o segundo, e já é um pouco maior, e queremos que seja crescente para alcançar o maior número de pessoas, usando a maior parte da estrutura da prefeitura”, afirmou.

Os serviços de saúde estiveram entre os mais procurados nesta edição. Segundo a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, a pasta já vem desenvolvendo ações para reduzir a fila de atendimentos, mas a iniciativa proporciona uma ferramenta adicional para a população.

“O Tamo Junto nos oportuniza outros momentos fora do horário da unidade básica para estar acolhendo a população. Então nós trouxemos oftalmologia, eletrocardiograma, ultrassom, exames de citologia. Então, tem tanto pacientes agendados, cerca de 70%, e 30% a gente deixa para demanda espontânea. E aquela pessoa que não conseguiu, está até sem o encaminhamento, mas precisa do exame, a gente está acolhendo”, disse ela.

No bairro Industrial, os serviços foram distribuídos em 18 salas de aula, além da quadra de esportes e outros espaços da escola. De acordo com o coordenador do projeto, Robert Fraga, o Tamo Junto Aracaju representa um compromisso direto da gestão com a população.

“A cada mês a gente vai estar visitando uma comunidade diferente, e esse projeto vem trazendo diversos serviços do município nas áreas da saúde, da assistência, da educação, do esporte, do urbanismo, de serviços gerais do município, então toda a gestão está unida, e a gente está dando agilidade e brevidade na entrega de todos os serviços da comunidade”, disse ele.

A próxima edição do Tamo Junto será realizada no dia 18 de outubro, no bairro José Conrado de Araújo.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA