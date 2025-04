EMÍLIA SANCIONA CRIAÇÃO DAS SECRETARIAS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ANUNCIA NOVO SECRETÁRIO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, sancionou nesta sexta-feira (11), as Leis que dispõem sobre a criação e organização básica da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semup), da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (Sermulher) e da Secretaria Municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), substituindo a antiga Seapri.

A cerimônia de assinatura aconteceu durante a coletiva de imprensa dos 100 dias da nova gestão da Prefeitura de Aracaju.

“Mais um momento de cumprimento do nosso programa de governo, que é a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, uma pasta necessária, além da criação da Secretaria das Mulheres, que eu não poderia deixar de fazer porque também é de grande importância. Será mais um braço que nós teremos para a proteção dos direitos das mulheres, mas também do incentivo ao empreendedorismo, às políticas públicas, à mulher na política, que é muito importante. Também destaco a ampliação dos serviços da Secretaria da Articulação, não sendo mais só a articulação política, que é muito importante, mas sendo também a secretaria para captação de recursos para Aracaju”, frisou a prefeita de Aracaju.

Durante a assinatura, a prefeita Emília Corrêa anunciou a indicação de Antonio Luiz dos Santos para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência de Aracaju. Presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe, Luizinho, como é conhecido, é auditor fiscal há mais de 30 anos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

“Aracaju está reconhecendo a importância da pessoa com deficiência, como parte integrante da sociedade, como parte que vai contribuir, vai gerar também emprego, trabalho e políticas públicas”, frisou, lembrando a sensibilidade da prefeita Emília Corrêa com a inclusão das pessoas com deficiência. “Uma gratidão imensa ao que a prefeita está fazendo pelo povo com deficiência aracajuano, sergipano e do Brasil. Porque nós levamos esse case para o país todo. A gente compõe uma rede de conselhos estaduais nesse Brasil, vinculado ao Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, e todos os estados e municípios me mandavam mensagens de satisfação e de elogio pela iniciativa”, destacou Antonio Luiz dos Santos.

Sermulher

Comemorando a assinatura da Lei, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Luciana Ribeiro, reforçou que o momento representa a luta de várias mulheres que buscaram a criação dessa secretaria. “As políticas públicas para as mulheres precisam ser efetivadas aqui no município e realmente funcionarem, para que a mulher saia na rua com segurança, tenha acesso ao trabalho, possa escolher se quer empreender ou ter sua carteira assinada. A mulher precisa dessa política pública, para se sentir protegida, acolhida e também ser aquela mulher para frente”, disse.

A juíza Coordenadora da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Juliana Nogueira Galvão Martins, destacou a criação das secretarias como histórica. “O Tribunal de Justiça se soma para agradecer porque, cada vez que a gente dá visibilidade a essas pessoas, muitas vezes invisíveis na sociedade. Estou muito feliz de estar aqui participando, é um dia histórico, e eu fiquei até emocionada com o relato de que antigamente as pessoas com deficiência eram descartadas e hoje estão incluídas na nossa história, sendo visibilizadas. A luta da mulher também continua. A gente está aqui para combater a violência doméstica, que infelizmente está cada vez mais crescente”, frisou.

Parcerias e investimentos

Com foco em parcerias e investimentos, a Sempi, cuja criação também foi sancionada pela prefeita Emília, terá suas atribuições ampliadas, visando estabelecer parcerias estratégicas que permitirão atrair investimentos para o desenvolvimento da capital.

A secretaria continuará atuando na articulação e integração institucional com os Poderes e órgãos constituídos e outras esferas de governo. Outro ponto importante no exercício do órgão é a assistência e o assessoramento ao Governo Municipal. Esse trabalho permite que a secretaria atue na organização, execução e acompanhamento das atividades da gestão municipal.

“Almejamos ações que atinjam diretamente o desenvolvimento das comunidades, a exemplo das praças públicas do município, que precisam de revitalização, e da Orla de Atalaia, que é um equipamento turístico e público muito importante para a capital, a qual também precisa urgentemente de investimentos que poderão ser concretizados por meio da nossa secretaria”, concluiu o secretário da Articulação, Parcerias e Investimentos de Aracaju, Fábio Uchôa.

Foto: Ronald Almeida/PMA