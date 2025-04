PREFEITA EMÍLIA SANCIONA LEI PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, sancionou nesta terça-feira (1º), a Lei nº 6.146/2025, que autoriza a contratação de um crédito de até R$ 161 milhões para a aquisição de 30 ônibus elétricos e a implantação da infraestrutura necessária, incluindo carregadores, uma usina de energia solar, terminal elétrico exclusivo e melhorias na rede elétrica da cidade.

O financiamento foi aprovado pela Câmara Municipal de Aracaju em 25 de março, por maioria.

“Hoje é 1º de abril, dia da verdade, um dia histórico para Aracaju. Esta gestão tem um compromisso forte de levar adiante tudo o que for bom para o povo. Agradeço à Câmara Municipal e aos vereadores pelo apoio, uma Casa que votou a favor do povo”, destacou a prefeita Emília Corrêa durante a sanção da lei. “Uma cidade moderna. É isso que teremos para Aracaju. Uma mobilidade adequada, uma mobilidade que a população merece. Não só na questão do modal ônibus elétrico, mas também nos patinetes, nas bicicletas elétricas, nas ecobikes”, frisou a gestora.

Durante a assinatura, a prefeita destacou a importância de adotar alternativas para proteger o meio ambiente, começando pela substituição dos ônibus a combustão por elétricos. De acordo com ela, cada veículo elétrico equivale ao plantio de seis mil árvores. Além disso, ressaltou os benefícios desse modelo, como a ausência de ruído. “O silêncio também é bom para a nossa saúde mental. Sem falar no ar-condicionado, na segurança, no Wi-Fi, nas entradas USB e nas tomadas para carregar celulares, garantindo mais qualidade no transporte público. É um investimento alto? Sim, mas também é mais econômico. Em oito anos, a economia será significativa, bem diferente dos ônibus a combustão, que geram um custo mensal de R$ 24 mil”, complementou Emília.

O superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, Nelson Felipe, informou que a próxima etapa será a verificação da cotação do valor total do projeto, incluindo os ônibus, os carregadores e a usina de energia. “Após essa fase, será realizado o pregão eletrônico para definir a empresa que oferecerá o menor preço para esses três itens. Em seguida, buscaremos as instituições com as melhores condições e propostas para viabilizar o financiamento e, finalmente, iniciar a implantação dos ônibus e equipamentos para atender à população”, destacou.

Para o vereador Lúcio Flávio, vice-líder da prefeita na CMA, a assinatura representa um passo importante para a melhoria do transporte coletivo de Aracaju. “Quero, representando o parlamento desse município, dizer, prefeita, que a gente está muito feliz em ter a nossa digital fazendo parte desse momento histórico. O momento que o povo de Aracaju esperou por tanto tempo. Não é para a prefeita, não é para os vereadores, mas para a população”, concluiu.

Foto: Felipe Bass/PMA