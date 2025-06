Prefeita Emília  sanciona Lei que concede reajuste para servidores municipais

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa sancionou nesta sexta-feira, 13, a Lei 6.163/2025 que concede reajuste linear de 6,26% para todos os servidores municipais. A medida foi votada e aprovada na última quinta-feira, 12, pela Câmara de Vereadores e vai beneficiar mais de 16 mil servidores públicos de Aracaju. Com a sanção da lei, os servidores já recebem o pagamento de junho com o reajuste retroativo referente a data base de cada categoria.

“Assim que recebi a Lei 6.163/2025 fiz questão de assinar para que ele fosse logo sancionada. Desta forma, os servidores já vão receber os salários de junho com o aumento retroativo referente a data base da sua categoria. Esse reajuste foi feito com responsabilidade e compromisso. Nós analisamos as contas, fizemos estudos e conseguimos chegar à 6,26%. Isso mostra o nosso respeito com os servidores e com o dinheiro público”, ressalta a gestora.

Além do reajuste, a nova lei também reconhece a tabela salarial prevista na Lei Municipal nº 4.769/2016, garantindo aos servidores da administração geral um direito que, até então, vinha sendo negligenciado.

“Com o reconhecimento da Lei 4.769/2016 nós estamos reparando uma distorção histórica e aqueles servidores que eram prejudicados anteriormente, finalmente terão seus vencimentos pagos da forma que deve ser”, finalizou a prefeita Emília Corrêa.

Foto AAN