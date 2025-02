PREFEITA EMÍLIA SE REÚNE COM MINISTRO PADILHA E BUSCA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA SAÚDE E MOBILIDADE URBANA

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu em Brasília, nesta quarta-feira, 12, para uma agenda institucional com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. O encontro foi intermediado pelo senador Alessandro Viera.

O objetivo da reunião foi reforçar a necessidade de liberação de recursos para projetos prioritários da capital sergipana, especialmente nas áreas de mobilidade urbana e saúde.

Durante o encontro, Emília apresentou as principais demandas da cidade e destacou a importância da parceria com o governo federal para garantir avanços concretos. Entre as pautas tratadas, estão a aquisição de ônibus tradicionais e elétricos e a construção de novas unidades de saúde na capital.

A prefeita pleiteia a liberação de R$ 70 milhões do PAC Mobilidade para ampliar o transporte coletivo em Aracaju. O objetivo é renovar em 50% a frota de ônibus da capital, com a aquisição de 200 novos ônibus movidos a Eurodiesel e de 30 ônibus elétricos.

Na área da saúde, a prefeita busca recursos para a construção do Hospital de Pequeno Porte (HPP) da Zona de Expansão e a liberação dos valores já previstos no PAC para a construção de quatro novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), cada uma com um investimento estimado de R$ 5 milhões.

A prefeita destacou a importância desse diálogo institucional e agradeceu ao senador Alessandro Viera por ter sido a ponte. “O senador Alessandro abriu uma porta importante para essa agenda com o ministro Padilha. Nossa prioridade é colocar as demandas de Aracaju na lista de ações prioritárias do governo federal. Agradeço muito por essa parceria em prol da nossa cidade”, afirmou Emília.

Alessandro Vieira, que reforçou a importância da aproximação entre o município e o governo federal. “As portas estão abertas. A hora do palanque já passou, agora é hora de trabalhar para garantir mobilidade urbana e saúde para Aracaju”, afirmou o senador.

Fonte e foto AAN