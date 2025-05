PREFEITA EMÍLIA SE REÚNE COM MORADORES DA OCUPAÇÃO VALDICE TELES E AVANÇA NAS AÇÕES POR MORADIAS

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu nesta sexta-feira, 16, com representantes da ocupação Valdice Teles, localizada no bairro Santa Maria, onde vivem cerca de 350 famílias. O encontro, articulado pelo vereador Maurício Maravilha e acompanhado por secretários municipais, teve como foco a busca por soluções para a situação habitacional da comunidade. Entre os pontos discutidos, foram apresentadas alternativas emergenciais, como o cadastramento das famílias em situação de risco no programa de auxílio-moradia, especialmente aquelas que residem em áreas vulneráveis a alagamentos.

“A pauta de hoje foi dignidade de moradia. Os moradores da ocupação Valdice Teles vêm sofrendo há muitos anos, e existe uma questão processual que se prolongou, mas o executivo tem interesse em colocar ordem nessa situação. Ouvimos, sugerimos, acatamos as sugestões, agora vamos por etapa para que eles tenham uma moradia digna. Não é de imediato, porque não tem como, mas já tem um encaminhamento para a gente começar o passo a passo, para que eles se sintam protegidos nesse sentido, e isso é muito importante. Queremos gerar não só esperança, mas a efetividade em todo o processo”, garantiu a prefeita Emília Corrêa.

O representante da comissão de moradores, Diego Teles, explicou que a comunidade busca celeridade nas ações, diante da retomada do processo judicial envolvendo a ocupação, prevista para o mês de junho. “Por isso, é urgente buscarmos uma solução. São mais de 350 famílias que precisam de moradia, mais de mil pessoas lutando por um direito básico. Viemos aqui, como lideranças da comunidade, conversar com a prefeita Emília para tentar encontrar um caminho, um mecanismo que permita atender essas famílias e garantir a elas uma alternativa digna”, disse.

Uma das principais preocupações dos moradores da ocupação é o risco de alagamentos durante o período de chuvas, já que a área onde vivem não conta com infraestrutura adequada. Diante disso, a Prefeitura apresentou como alternativa emergencial o cadastramento das famílias que vivem em pontos mais críticos para receberem auxílio-moradia, com a garantia de que a situação habitacional dessas pessoas será resolvida. A comissão responsável informou que a proposta será levada a uma assembleia, onde será apresentada a todos os moradores. Segundo a secretária da Família e da Assistência Social de Aracaju, Simone Valadares, um dos primeiros passos será o recebimento da lista com os nomes das famílias que vivem na ocupação, o que permitirá o início das tratativas. “A nossa equipe já esteve no local, verificou as condições, e sabemos da urgência para que isso seja resolvido”, afirmou.

Para a advogada Camila Aires, que representa o corpo jurídico da ocupação Valdice Teles, a reunião foi de extrema importância para a busca de soluções no processo que já vem em andamento há cerca de seis anos. “É uma demanda que envolve a vida de 350 famílias. Entre essas pessoas, tem muitas vulneráveis: crianças, deficientes, mulheres. A ocupação passa por um processo judicial. É uma espera muito grande para a resolução desse conflito. Acho que, hoje, nós chegamos aqui em bons termos, com comprometimento do secretariado e da própria organização da ocupação também. Então, eu saio bem confiante de que vai ser resolvido o problema da moradia”, destacou.

O vereador Maurício Maravilha ressaltou que o encontro representou um passo importante para a comissão de moradores, fortalecendo o diálogo em busca de soluções para a comunidade. “Saio daqui de coração extremamente feliz e grato pelo acolhimento, pela recepção, por ouvir essas pessoas que tanto precisam e que lutam diariamente por uma vida digna. Tenho certeza que todos vão ficar muito felizes por esse avanço que está acontecendo aqui. E é assim que se faz, como a prefeita está fazendo: colocando os secretários à mesa para buscar soluções reais”, concluiu.

Presenças

Participaram da reunião os secretários municipais Sérgio Guimarães, da Infraestrutura (Seinfra); e Fábio Uchôa, da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), além do procurador-geral do Município, Hunaldo Mota; do presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj, e demais assessores.

Foto: Karla Tavares/PMA