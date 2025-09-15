PREFEITA EMÍLIA VAI PROPOR TRANSPORTE GRÁTIS EM DIAS DE ENEM E REABERTURA DO TERMINAL DA BARRA DOS COQUEIROS

A prefeita Emília Corrêa anunciou, durante solenidade realizada na sede da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) desta segunda-feira, 15, que irá propor, na próxima reunião do Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM), importantes medidas voltadas ao acesso da população da Grande Aracaju ao transporte coletivo.

Entre as propostas estão a disponibilidade de transporte gratuito aos estudantes nos dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a criação de uma linha especial para atender aos dias de realização do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), além da reabertura do terminal de ônibus na Barra dos Coqueiros.

Em sua fala, a prefeita Emília Corrêa destacou a necessidade de olhar com responsabilidade e empatia para a população. “A população é população, independentemente de onde ela venha, e espera de nós, enquanto gestores, atenção e soluções práticas. É isso que estamos fazendo. Esse é o nosso papel como gestores, facilitar a vida das pessoas com ações concretas e que façam diferença no dia a dia. São medidas de empatia e responsabilidade. Nosso foco é garantir que todos tenham acesso à educação e à cultura, independentemente de qualquer situação”, completou.

A prefeita também falou sobre a reabertura do terminal de integração da Barra dos Coqueiros, destacando a importância da parceria com o prefeito Ayrton Martins. “Vamos unir forças para que este passo seja dado, fortalecendo a integração do transporte e beneficiando toda a população”, afirmou.

Hector Coronado, diretor-executivo do Consórcio do Transporte Metropolitano, explicou como funcionará a gratuidade das linhas em dias de Enem e Fasc. “Isso será colocado na próxima reunião pela presidente do Consórcio do Transporte Metropolitano, a prefeita Emília Corrêa e está quase que 100% certo.”

Sobre a reabertura do terminal da Barra, Hector destacou que a medida permitirá que os passageiros façam transferências de linhas com mais facilidade, garantindo maior oferta de serviços. “Muitos moradores da Barra trabalham em Aracaju e vice-versa, e essa integração vai facilitar a mobilidade, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao trabalho, à educação e aos serviços em ambas as regiões. Foi exatamente pensando nessas dificuldades que a prefeita Emília solicitou este estudo”, afirmou.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA