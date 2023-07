Prefeita Hilda Ribeiro participa do lançamentro do “Opera Sergipe”

Na manhã deste sábado, 22, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro; e o deputado federal, Gustinho Ribeiro, participaram do lançamento do “Opera Sergipe”. O programa é uma iniciativa do Governo de Sergipe e tem o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias. Além de diminuir o tempo de espera para a realização de procedimentos eletivos de baixa e média complexidade.

O evento aconteceu no Centro Especializado de Reabilitação – CER IV, em Aracaju, e também contou com a presença do secretário municipal da Saúde, Marlysson Magalhães e a secretária-chefe de Gabinete, Rafaela Ribeiro.

O “Opera Sergipe” vai ofertar mais de 10 mil cirurgias em diversas especialidades para atender a todos os 75 municípios sergipanos. Vale ressaltar que o investimento previsto é de quase R$57 milhões, provenientes de verba do Estado e da bancada sergipana, bem como da União.

“Queremos parabenizar o governador Fábio Mitidieri por esse projeto tão importante. Lagarto agradece por esse cuidado e atenção com a saúde do nosso povo. Precisamos agradecer também à bancada sergipana, em nome do nosso deputado Gustinho Ribeiro”, destacou Hilda.

Por Fábio Viana