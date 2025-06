Prefeita Luana Oliveira e Serginho de Glória declaram apoio a André para o Senado

A atual prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira, e o ex-prefeito Serginho oficializaram apoio à pré-candidatura de André Moura ao Senado. O gesto político foi selado na última sexta-feira (06), quando a gestora recebeu o ex-deputado federal em sua residência, no sertão sergipano, ao lado de seu esposo, o empresário Chico Passos, do vice-prefeito Júnior Gazeta e do presidente do Podemos Sergipe, Zeca da Silva.

O convite teve como objetivo reforçar os laços entre André Moura e a liderança política de Glória, um município estratégico do Alto Sertão. Serginho e Luana destacaram o trabalho já realizado por André em prol da região, reafirmando a confiança no projeto que ele representa para o futuro de Sergipe. Após a reunião, todos seguiram em comitiva para o município de Feira Nova, onde o governo do Estado realiza a 49ª edição do evento “Sergipe é Aqui”.

Com essa adesão, a pré-candidatura de André ao Senado ganha ainda mais força no interior sertanejo, ampliando alianças com lideranças de grande capilaridade e prestígio. “André sempre teve portas abertas em Glória e segue sendo bem-vindo por tudo que já fez pelo nosso povo”, afirmou Luana.

Serginho, por sua vez, lembrou da parceria já firmada com André durante sua gestão como prefeito e da capacidade do ex-deputado em angariar recursos para o município. “André no Senado é a garantia de Sergipe se desenvolver cada vez mais”, destacou.

Foto: Assessoria de Comunicação

Por Elaine Mesoli