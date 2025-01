PREFEITO AIRTON MARTINS ANUNCIA REDUÇÃO DO IPTU NA BARRA E REFORMULAÇÃO DO CARTÃO COMIDA NA MESA

Em entrevista à rádio Metropolitana FM, nesta sexta-feira, 24, o prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, falou sobre o cenário de caos encontrado ao assumir a gestão do Município.

Ele também destacou algumas medidas adotadas e os projetos relacionados ao Cartão Alimentação Cidadã e ao IPTU. que já estão sendo encaminhados para a Câmara Municipal.

“Um cenário degradante a situação deixada pela gestão passada, com problemas que vão desde a falta de manutenção da sede da Prefeitura ao sucateamento da frota de veículos e a falta de equipamentos e medicamentos no hospital. Mostramos à população o caos que encontramos e também acionaremos os órgãos de fiscalização para que tomem as medidas cabíveis contra os que fizerem tudo isso”, afirmou o prefeito.

Outros problemas encontrados foram em obras. “Tem uma unidade de saúde que está sendo construída e o dinheiro acabou antes da obra ser finalizada. Já na obra da Orla beirando o Rio Sergipe a altura da calçada não está conforme o contrato e as ferragens do guarda-corpo estão divergentes do que foi pago conforme o projeto. Inclusive, já está enferrujando”, detalhou o gestor.

O prefeito da Barra também relatou inconsistências encontradas no pagamento do Cartão Alimentação Cidadã e ressaltou que o programa de transferência de renda será reformulado. “Estamos realizando um recadastramento de todos os beneficiários para identificar irregularidades, a exemplo de pessoas que estejam recebendo indevidamente o benefício. Queremos que apenas quem realmente esteja em situação vulnerável receba esse recurso”, pontuou.

“E já enviamos para a Câmara de Vereadores o projeto para reformular o programa, que passará ser chamado de Cartão Comida na Mesa e que vai reajustar o valor do benefício para R$ 600,00 (seiscentos reais), ou seja, mais que o dobro do valor pago na gestão passada. Esse foi um compromisso firmado na campanha e que já estamos cumprindo no início da nossa gestão”, complementou.

Além das mudanças no Cartão Comida na Mesa, outro anúncio positivo feito por Airton Martins foi a redução do valor do IPTU. “Também já estamos encaminhando o projeto para a Câmara reduzindo em 10% o valor do IPTU, que subiu de forma exorbitante na gestão passada. Além disso, vamos promover um refis com a retirada de juros e multas para quem está em débito regularizar o pagamento”, salientou.

Ainda na entrevista, o prefeito abordou o anúncio feito pelo governador de obras estruturantes para a melhoria da mobilidade urbana na Barra. “O governador anunciou a duplicação da SE-100 até o Porto e também a elaboração do projeto para a duplicação da rodovia para a Atalaia Nova. E estamos buscando também a construção de um viaduto na rotatória que fica na entrada da cidade”, disse.

“Além disso, terá a construção da nova ponte Aracaju/Barra. Todas essas obras são essenciais para garantir a melhoria da mobilidade urbana na Barra dos Coqueiros, que é um município que vem aumentando exponencialmente a sua população, o que deve seguir ocorrendo nos próximos anos com a chegada de novos empreendimentos”, finalizou o prefeito Airton Martins.

CS Assessoria & Comunicação