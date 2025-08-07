PREFEITO AIRTON MARTINS DESTACA INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA BAARRA E CONFIRMA APOIOS PARA 2026

Em entrevista ao Jornal da Fan, nesta quinta-feira, 7, o prefeito Airton Martins falou sobre os projetos e ações que estão sendo realizados por sua gestão voltados ao desenvolvimento da Barra dos Coqueiros e, principalmente, para garantir mais qualidade de vida para a população. Um dos destaques foi o lançamento do programa ‘Acelera Barra’, com um investimento de mais de R$ 80 milhões em obras e serviços em diversas áreas.

Airton Martins ressaltou que a no projeto está a construção de novas UBS’s, abertura de novas avenidas, duplicação de avenidas já existentes e retomada de obras que foram abandonadas ou inacabadas pela gestão anterior. “Esse grande projeto traz uma série de obras em diversas áreas, com foco especial na mobilidade urbana, que é um dos maiores gargalos da Barra diante do crescimento exponencial da população. Uma iniciativa muito importante, pois estamos preparando a cidade para o futuro visando diante do crescimento populacional”, afirmou.

O prefeito também falou sobre o investimento social feito pela administração municipal por meio do Comida na Mesa. “Reformulamos o programa e aumentamos o valor do benefício para R$ 600,00. Já são mais de 2.700 famílias beneficiadas até o momento. Além de promover dignidade social, o Comida na Mesa representa uma aplicação direta de recursos na economia local, fortalecendo o comércio”, frisou.

Outro tema abordado foram as medidas adotadas em relação à cobrança do IPTU. “Reduzimos em 10% do valor do IPTU, além de garantir mais 15% de desconto para quem pagou em cota única. Também promovemos o Refis da dívida de IPTU ou de outros tributos com até 100% de desconto dos juros e multas. Estamos investindo os recursos da arrecadação na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, detalhou o gestor.

A Saúde também foi pauta. O prefeito destacou os investimentos realizados para garantir a melhoria do atendimento e a construção de novas unidades básicas de saúde. “Também conseguimos com o senador Alessandro Vieira para a construção de uma UPA 24h. Aproveito para informar à população que já reforçamos o estoque de medicamentos. A saúde sempre será uma prioridade em nossa gestão”, pontuou.

Ainda na entrevista, Airton Martins fez um apanhado das demais ações realizadas nos primeiros seis meses de sua gestão, a exemplo do reajuste dos servidores e antecipação de 50% do décimo terceiro; a limpeza e conservação da cidade que estão sendo realizadas; os investimentos na educação. Outro investimento feito foi na segurança. “Intensificamos a atuação da Guarda Municipal em todo o município e, em breve, estaremos entregando as armas aos guardas. Somado a isso, estamos fazendo a barreira digital, com videomonitoramento que faz leitura de placa e reconhecimento facial para proteger a população”, salientou.

Por fim, Airton Martins falou sobre o cenário eleitoral de 2026 e confirmou os nomes que irá apoiar no pleito. “Votarei em Fábio Mitidieri – já votei nele para deputado e para governador – que está fazendo um ótimo trabalho no estado e tem investido no desenvolvimento da Barra. Entre eles, a nova ponte Aracaju-Barra e as duplicações da SE-100, no trecho da entrada da cidade até o acesso ao Porto, e a rodovia que liga a rotatória à Atalaia Nova, incluindo a construção de um viaduto”, enfatizou, confirmando ainda o apoio ao senador Alessandro Vieira, Cláudio Mitidieri para federal e Adailton Martins para estadual.

CS Assessoria & Comunicação