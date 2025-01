Prefeito Airton Martins se reúne com o governador Fábio Mitidieri

Uma série de boas notícias para a Barra dos Coqueiros. Esse foi o saldo da reunião do prefeito Airton Martins, na terça-feira, 14, com o governador Fábio Mitidieri O encontro contou com a participação do deputado estadual Adailton Martins.

O governador confirmou o processo licitatório de seleção de empresa para a elaboração de projeto executivo de engenharia visando a duplicação da rodovia que liga a sede do município de Barra dos Coqueiros à Atalaia Nova e a construção de um viaduto na rotatória que fica na entrada da cidade.

“Aproveitamos também para atualizar ele sobre o andamento do processo para construção da nova ponte Aracaju/Barra, que ainda no primeiro semestre receberemos o projeto para que possamos licitar a obra no segundo semestre essa tão sonhada obra que vai contribuir muito para a mobilidade”, detalhou o governador Fábio Mitidieri.

Ainda em relação à mobilidade urbana na Barra, o governador anunciou que o trecho da rodovia da entrada da sede ao Porto. “Mais uma obra relevante. Tem muita coisa para acontecer na Barra, obras estruturantes, nessa boa relação que existe entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Estamos sempre de portas abertas para o prefeito Airton Martins, que já chegou acelerando e trazendo as demandas da Barra, e para o povo que sempre nos acolheu”, salientou o governador.

O prefeito Airton Martins agradeceu a atenção do governador às demandas da Barra e reforçou a parceria entre o Município e o Estado. “Vamos sempre estar juntos para levar mais desenvolvimento para a Barra dos Coqueiros e realizar ações e projetos que garantam mais qualidade de vida para a população”, afirmou o prefeito.

“E essas obras de duplicação das rodovias e de construção do viaduto e da nova ponte confirmadas pelo governador Fábio serão essenciais para garantir a melhoria da mobilidade urbana em nosso município, que é o que mais cresce em termos populacionais em Sergipe”, completou Airton Martins.

CS Assessoria & Comunicação