Prefeito Alberto Macedo concederá piso nacional aos profissionais da enfermagem

Sensível às reivindicações dos profissionais da enfermagem e à importância da categoria para a população, a Prefeitura da Barra dos Coqueiros anunciou nesta segunda-feira, 19, que concederá o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares do município. Trata-se do segundo município do Estado de Sergipe a garantir o pagamento do piso da classe.

O anúncio foi feito hoje pelo prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, em reunião com a presidente do Sindicato de Servidores Públicos da Barra dos Coqueiros (Sindbarra), Anacharla Simões, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), Diego Rafael, e profissionais da categoria da enfermagem.

“Nossa gestão tem compromisso com a saúde e com a valorização dos servidores. Por isso, atendendo ao pleito da categoria, determinei que sejam tomadas várias medidas por parte de nossa Secretaria Municipal de Finanças, como um estudo de redução de gastos, para que possamos pagar o piso nacional da enfermagem a partir da folha salarial de agosto. É importante frisar que pouquíssimos municípios sergipanos fizeram isso. Até aqui, somente uma Prefeitura já concedeu o piso nacional”, informa Alberto Macedo.

A presidente do SindBarra elogiou a atitude de Alberto Macedo. “Queremos agradecer a sensibilidade, o bom senso do prefeito em resolver pagar o piso. Isso é vontade política de tornar o funcionário público da Barra feliz com o pagamento do piso. Nos sentimos felizes com a notícia”, destacou.

O presidente do Coren-SE também parabenizou a medida tomada pela gestão da Barra dos Coqueiros. “Gostaria nesse momento de parabenizar a todos que fazem parte da Prefeitura de Barra dos Coqueiros, em nome do prefeito, a qual mobilizou a sua equipe para poder apresentar uma proposta para os profissionais de enfermagem. É um feito muito importante. Será um avanço significativo para os servidores e também para a Barra dos Coqueiros”, disse.

Diego Rafael destacou o pioneirismo da Barra dos Coqueiros a nível estadual. “Sergipe tem 75 municípios e apenas Glória já está em pleno pagamento do piso. Então, a Barra dos Coqueiros será o segundo município que vai estar cumprindo o piso salarial dos profissionais de enfermagem”, frisou.

Presenças na reunião

Também participaram da reunião com os representantes da categoria da enfermagem os secretários municipais de Saúde, Fábio Machado; de Finanças, Elizângela Santos; e de Assuntos Jurídicos, Cristiano Prado; e o secretário municipal executivo da Saúde, Joacir Souza.

Fonte e foto assessoria

