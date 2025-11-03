PREFEITO  ANDRÉ GRAÇA LEVA PROJETOS-CHAVE PARA GARANTIR A “FATIA” DO ORÇAMENTO 2026 PARA ESTÂNCIA

O Prefeito de Estância, André Graça, embarcou em uma viagem crucial para Brasília, com a missão de assegurar recursos federais no momento em que o Governo Federal finaliza a aprovação do Orçamento de 2026. Levando projetos já elaborados e prontos para serem apresentados, o gestor municipal busca garantir a “fatia” do município junto a senadores e parlamentares da bancada sergipana.

A viagem, que se estenderá até quinta-feira (6), foca em encontros estratégicos no Congresso Nacional. A pressa em se dirigir à capital federal tem um motivo claro, segundo o próprio prefeito: garantir as verbas antes que o teto das emendas parlamentares se esgote.

A Estratégia dos Projetos Prontos

Em um movimento de gestão estratégica, André Graça optou por levar os projetos já prontos, uma tática que visa otimizar o tempo e acelerar a captação de emendas. O prefeito demonstrou confiança em obter resultados positivos, repetindo o sucesso de viagens anteriores.

Em entrevista concedida ao radialista Araújo Júnior, durante o programa matutino na rádio local, o prefeito André Graça detalhou a sua estratégia e o foco da sua viagem:

“A previsão de aprovação do orçamento, esta semana ou a outra, então, assim, é bom ir logo, porque já garante a fatia, porque cada parlamentar tem sua quantia, tem sua quantidade de emenda limitada, então, assim, quanto mais rápido você chegar lá e pedir a sua fatia para o seu município, é melhor.”

Foco em recursos para 2026

A articulação em Brasília é essencial para garantir a injeção de recursos em áreas vitais de Estância no próximo ano. O prefeito destacou que está levando quatro projetos prioritários para serem discutidos com a bancada sergipana, reforçando a importância da credibilidade conquistada junto aos parlamentares para que os investimentos continuem a chegar.

A população de Estância acompanha com expectativa a missão do prefeito na capital, que busca concretizar projetos que prometem impactar positivamente diversas áreas da administração municipal.

Blog Parabólica News