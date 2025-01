PREFEITO ASSISINHO INCENTIVA CRIAÇÃO DO CARTÃO CMAIS FEIRANTE EM DIÁLOGO COM O GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI

O prefeito de Malhador, Assisinho, segue mostrando sua capacidade de liderança e visão ao articular ações e parcerias que beneficiam não só a população malhadorense, mas todos os sergipanos.

Em uma iniciativa pioneira, fruto do diálogo com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, por meio da Secretaria de Assistência Social, liderada pela primeira-dama Érica Mitidieri, será criado o Cartão CMAIS Feirante, um benefício que promete transformar a vida dos feirantes de todo o estado.

A proposta, idealizada pelo prefeito Assisinho, foi apresentada ao governador em um encontro no qual ambos destacaram a importância de investir no fortalecimento das feiras livres e na valorização dos trabalhadores que movimentam a economia local. A proposta foi levada pelo governador à secretária, que prontamente viabilizou a execução do projeto. O Cartão CMAIS Feirante deve funcionar como um benefício social voltado para feirantes e ambulantes.

“Os feirantes são parte essencial da nossa economia. Apoiar esses trabalhadores é investir no desenvolvimento das cidades. A criação do cartão é uma forma de garantir que eles tenham mais estabilidade para continuar levando seus produtos às feiras livres com dignidade e segurança”, destacou o prefeito Assisinho.

O governador Fábio Mitidieri também elogiou a iniciativa, ressaltando a importância de parcerias que tragam impactos positivos para todo o estado. “Foi lá na sua casa, conversando, que a gente falou sobre a possibilidade de ter o CMAIS Feirante, e começamos a desenhar, quanto seria, e eu vim com aquilo guardado, e aí deu certo. A lei já foi aprovada na Assembleia e vamos apresentar a toda a população. Mas foi lá em Malhador que começou a nascer essa ideia do CMAIS Feirante”, afirmou Mitidieri.

A iniciativa demonstra a força política do prefeito Assisinho, que continua a trabalhar para que Malhador se torne referência em boas práticas de gestão, com ações que ultrapassam os limites municipais e impactam positivamente a vida dos sergipanos.

Foto assessoria