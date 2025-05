Prefeito Cristiano Viana participa da 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

Nesta terça-feira, 20 de maio, o prefeito Cristiano Viana (PT), acompanhado do secretário de Saúde do município, Pequeno Soares, participou da cerimônia de abertura da 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada na capital do Brasil.

Este evento, de grande relevância para o fortalecimento das municipalidades, contou com a presença ilustre do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, ministros de Estado, deputados federais, senadores e diversas outras autoridades.

Durante suas intervenções, o gestor Cristiano Viana enfatizou a importância da Marcha como uma plataforma que reafirma os compromissos com os interesses dos municípios brasileiros. Esta iniciativa, promovida anualmente pela CNM, se consolida como um dos maiores encontros políticos do país, reunindo representantes de diversas localidades com o objetivo de discutir desafios e buscar soluções para as demandas municipais.

O evento, que prosseguirá até a próxima quinta-feira, 22 de maio, proporciona uma oportunidade valiosa para que os gestores compartilhem experiências, façam networking e busquem parcerias estratégicas para o desenvolvimento de seus municípios.

Ainda em Brasília, o prefeito Cristiano Viana aproveitou a estadia para visitar os gabinetes do senador Rogério Carvalho (PT) e do deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos), além do deputado licenciado e secretário de Estado, Fábio Reis (PSD). Nessas reuniões, o administrador apresentou propostas e discutiu a viabilidade para a liberação de emendas parlamentares, essenciais para investimentos em Simão Dias.

A participação ativa do prefeito e do secretário na Marcha reflete o compromisso da gestão municipal com o aprimoramento das políticas públicas e o desenvolvimento regional, em busca de um futuro mais promissor para a população de Simão Dias.

Texto e foto assessoria