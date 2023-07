Prefeito de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano, retorna ao cargo antes do fim da licença de 180 dias

O Prefeito do de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano (PT), que recentemente havia solicitado uma licença de 180 dias para tratar de assuntos particulares, decidiu voltar ao comando da administração e, na manhã desta terça-feira (25) comunicou ao presidente da Camara de Vereadores e em seguida divulgou um comunicado informando a interrupção de licença e o seu retorno imediato as funções.

Em nota, Weldo Mariano diz que “resolvidos os meus assuntos de caráter particular, eu reassumi o meu mandato público eletivo”. A nota diz ainda que “trata-se apenas de uma comunicação, vez que não há, no ordenamento jurídico, nenhum impedimento para que eu pudesse interromper, a qualquer momento, a minha licença.”

No ofício encaminhado ao presidente da Câmara, verador José Juarez dos Santos (PSD), o prefeito informa que “trata-se apenas de uma comunicação, vez quer não há, no ordenamento jurídico, nenhum impedimento para que eu pudesse interromper, a qualquer momento, minha licença”.

Veja a nota divulgada pele prefeitura

Informamos à população do Município de Canindé de São Francisco que o prefeito, Weldo Mariano, reassumiu seu cargo na data de hoje, terça-feira 25 de julho de 2023, após protocolar perante a Câmara Municipal o documento informativo.

Dessa forma, ficam mantidos todos os serviços de natureza essenciais, os quais seguirão com outras providências posteriores.

O prefeito Weldo Mariano informou que retorna para o cargo de prefeito, o qual foi legitimado pelo voto do povo nas urnas que lhe confiaram o mandato.

Canindé de São Francisco(SE), 25 de julho de 2023.

Assessoria de Comunicação Social/Prefeitura de Canindé de São Francisco

Com informações do radialista Jailton Santana