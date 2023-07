Prefeito de Carira desmente notícia sobre cassação do seu mandato

O prefeito de Carira, Diogo Machado. divulgou nota, nesta quinta-feira (07), sobre matéria divulgada por setores da imprensa, de que ele teria sido cassação. Segundo nota divulgada o processo se refere ao mandato do Prefeito Diogo Machado de 2013-2016, mais especificamente do ano de 2015, “no qual se discute a regularidade ou possibilidade de pagamento dos servidores públicos que também trabalham em benefício da área de educação (mas não apenas professores) com verbas do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica”.

Segundo a nota, “esse processo não discute ou tem como consequência qualquer perda de mandato, bem como não foi encerrado. Sua tramitação prossegue ainda pelo Tribunal de Justiça para que seja proferida nova decisão por determinação dos Tribunais Superiores”.

– A decisão do Tribunal de Justiça (ainda não definitiva) reconheceu que: “não restou configurado dano patrimonial ao erário, visto que os valores foram revertidos à própria Administração Municipal, no pagamento de profissionais a ela vinculados.” Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para responsabilização dos envolvidos na criação dessa mentira com fins puramente político-eleitoreiros.

Ao final a Nota “repudia a mentira como arma política e seguimos firmes no trabalho do mandato conferido pelo povo nas urnas”.

Carira, 6 de julho de 2023.