Prefeito de Carira, Diogo Machado confirma que vai disputar a reeleição

Em entrevista ao programa 93 Notícias, o prefeito de Carira, Diogo Machado (PSD), confirmou que realiza neste domingo, 21, a convenção que vai homologar o seu nome e o da atual vice-prefeita, Joilda Dutra, para disputar a reeleição. Também serão confirmados os nomes do agrupamento que irão buscar as vagas na Câmara Municipal.

“O trabalho que realizamos durante esses quase quatro anos de mandato e que vem transformando Carira nos credencia a buscar a reeleição. E a convenção vai confirmar o nosso nome e o da atual vice-prefeita, além dos candidatos a vereador pelo PSD e dos partidos aliados PP e PT”, afirmou Diogo Machado.

O prefeito também fez um balanço das realizações do mandato. “Foram várias obras realizadas na sede e nos povoados. Pavimentação de diversas ruas, reformas de escolas e unidades de saúde, construção e reforma de praças e quadras. Tudo isso para garantir mais qualidade de vida para os carirenses”, destacou.

“Além disso, honramos os salários em dia e garantimos todos os direitos aos servidores, a exemplo do Piso dos Professores, que estava desatualizado quando assumimos. Tudo isso foi possível graças à gestão responsável que implementamos, fazendo as coisas sempre com os pés no chão e buscando os recursos e parcerias necessárias para fazer Carira avançar”, complementou.

Diogo Machado também interagiu com os telespectadores, que enviaram elogios e também algumas demandas através dos comentários da transmissão. “Agradeço o reconhecimento da população ao nosso trabalho e seguimos buscando os meios necessários para atender as demandas ainda existentes. Queremos fazer muito mais para que Carira siga avançando e se desenvolvendo”, finalizou o prefeito.

