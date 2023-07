Prefeito de Carira, Diogo Machado, diz que só discute política em 2024

No terceiro ano de sua atual gestão, o prefeito de Carira, Diogo Machado (PSD), implementou uma gestão que vem transformando positivamente o município do Agreste sergipano. São obras de pavimentação, reforma de escolas, reconstrução de praças, avanços na saúde e educação, e diversas outras ações promovidas para a melhoria da qualidade de vida da população carirense.

Um cenário totalmente diferente do encontrado em janeiro de 2021. “Quando assumimos a Prefeitura de Carira, o cenário era de terra arrasada. Salários atrasados, obras inacabadas, frota e prédios municipais deteriorados e a sensação de desesperança no coração do povo. Tudo isso por conta da irresponsabilidade da gestão anterior”, destaca Diogo Machado.

Segundo o prefeito, diante do cenário desafiador, a primeira determinação dele à equipe foi a de arregaçar as mangas e adotar medidas para solucionar os problemas. “E os resultados estão sendo vistos diariamente pelos cidadãos e cidadãs de Carira. Conseguimos garantir o pagamento em dia dos salários dos servidores e com o décimo terceiro no mês de aniversário. Tivemos ainda um aumento do salário base do servidor de apoio, uma reivindicação histórica da categoria e avançamos em vários anos o piso dos professores”, detalha.

“Transformamos Carira em um canteiro de obras com reformas importantes em escolas e postos de saúde na sede e povoados. Recuperamos calçamento e pavimentamos novas ruas, em asfalto e paralelepípedo, além de praças e quadra poliesportiva. Tudo isso sem perder de vista o acolhimento e prestação de serviços aos carirenses. Posto de identificação, distribuição de cestas básicas para famílias carentes, Centro de Idosos e Criança Feliz. Seguimos realizando esse trabalho que vem garantindo mais qualidade de vida para a população de Carira”, complementa o prefeito Diogo.

Uma das áreas essenciais em qualquer município, a Saúde recebeu uma atenção especial da atual gestão de Carira. “Fizemos reformas relevantes que garantem uma estrutura condizente com o serviço prestado e buscamos garantir a presença de médicos na Urgência 24h todos os dias. Conseguimos três ambulâncias, ampliamos o serviço de entrega de remédios contínuos em domicílio, ampliamos o transporte de pacientes para a capital e a quantidade de exames no hospital. Durante a pandemia, fizemos drive-thru para vacinação, além de destinar um espaço exclusivo para atendimento de pessoas acometidas pelo vírus”, salienta.

Na saúde, inclusive, o município de Carira registrou um avanço no programa Previne Brasil, que traz um conjunto de informações de desempenho com análise de resultados com o intuito de gerar financiamento para a Atenção Primária. “Mais uma demonstração de que o trabalho vem sendo desenvolvido por nossa gestão na Atenção Primária à Saúde – APS. Evoluímos muito na melhoria da nossa Saúde e saímos da incômoda 44ª posição, onde encontramos o Município quando assumimos a gestão, e hoje estamos na 16ª colocação entre os municípios do nosso estado. Comemoramos esse grande avanço, mas o trabalho continua para que possamos melhorar ainda mais a prestação dos serviços ofertados aos carirenses”, assegura o gestor municipal.

A Educação também recebeu investimentos. “Promovemos reformas em escolas da sede e de povoados do município, garantimos transporte e merenda de qualidade. Além disso, valorizamos os professores com relação ao Piso com pagamento em dia junto com 13º no mês de aniversário. Também implantamos salas estruturadas para receber alunos especiais com atendimento de psicólogos e assistentes sociais. Estamos dando continuidade às ações para garantir o acesso ao ensino de qualidade aos nossos alunos”, ressalta Diogo.

Ainda no tocante à Educação, o município foi destaque no Busca Ativa Escolar. “Recebemos o reconhecimento no Painel de Referência – Estratégia Busca Ativa Escolar, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE. Na oportunidade, apresentamos as boas práticas adotadas pela gestão municipal para atender ao que estabelece a estratégia para trazer de volta os alunos em situação de abandono ou evasão escolar”, pontua.

Em relação às obras executadas, o prefeito apresenta uma lista. “As praças José Durval de Matos e Olímpio Rabelo de Moraes, na sede, e do povoado Gameleiro (local onde surgiu Carira), as pavimentações a paralelepípedo e asfalto que tiraram o cidadão da poeira e da lama, tanto na sede como em povoados. Reformas de escolas, a exemplo do Aroaldo Chagas (a maior do município), inclusive com a instalação da plataforma elevada para garantir mais acessibilidade. Temos muitas outras obras em andamento e que logo serão entregues para ampliar a lista de benefícios proporcionados à população”, garante.

Mesmo com todo esse rol de obras e ações, a atual gestão de Carira não escapa das críticas dos opositores, que chegam a desmerecer o que é feito. A atitude da oposição é classificada como mera politicagem por Diogo Machado. “Postura que não condiz com a realidade do município e estão pensando apenas em projetos próprios. O desespero é tão grande diante da aprovação por parte dos carirenses à nossa gestão que até apelaram para a divulgação de fake news dizendo que eu seria cassado. Mas o povo de Carira conhece esse caminho maldito e o rejeitou nas urnas”, enfatiza o gestor.

Questionado sobre as eleições de 2024, o prefeito Diogo Machado deixa a questão em aberto, sem confirmar ou negar a busca pela reeleição. “Meu pensamento dia e noite é administrar bem a cidade que cresci e crio minhas filhas. Ano que vem pensaremos em política. Essa decisão não é só minha, existe um grupo que irá decidir – no momento oportuno – quem será candidato”, finaliza.

CS Assessoria & Comunicação