Prefeito de Carira participa de evento em defesa dos municípios

A semana foi de agenda em Brasília para o prefeito de Carira, Diogo Machado. O gestor participou da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, e também de visitas a parlamentares federais e ministérios.

Na Marcha, que conto com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e autoridades do Congresso, foram debatidas diversas pautas de interesse dos municípios. “Entre elas, a situação econômica e dificuldades enfrentadas pelos municípios”, destacou Diogo Machado.

“Foi uma oportunidade de apresentar aos poderes Executivo e Legislativo essas demandas, além de pedir a atenção deles na aprovação de matérias e medidas que beneficiem os municípios. Além disso, reforçamos a importância da liberação de emendas que viabilizem projetos que melhorem a vida da população”, complementou o prefeito de Carira.

Congresso e ministérios

Além de participar da Marcha, o prefeito Diogo Machado também esteve no Congresso Nacional, onde visitou diversos gabinetes de parlamentares sergipanos, entre eles o do deputado federal Fábio Reis. O gestor também foi recebido no Palácio do Planalto pelo secretário-geral da Presidência, o ministro Márcio Macedo.

“Tivemos a oportunidade de verificar o processo de liberação de algumas emendas destinadas ao nosso município, além do andamento de projetos que apresentamos recentemente para a captação de recursos. Tudo isso para garantir a ampliação do trabalho que estamos desenvolvendo e que está melhorando a qualidade de vida dos carirenses”, salientou Diogo Machado.

CS Assessoria & Comunicação