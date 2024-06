PREFEITO DE CARIRA PARTICIPA DE FÓRUM NACIONAL SOBRE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS COM A UNIÃO E BUSCA RECURSOS

Com o intuito de ampliar os conhecimentos voltados ao fortalecimento da governança, da melhoria da gestão e do controle, o prefeito de Carira, Diogo Machado, participou do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, que ocorreu em Brasília durante esta semana. O evento contou com uma vasta programação, que incluiu palestras de diversos especialistas.

Os participantes tiveram a oportunidade de apresentar e discutir as inovações e experiências empreendidas no âmbito das transferências de recursos públicos, com o intuito de capacitar e aprimorar o conhecimento profissional para o melhor desenvolvimento das competências dos diversos atores atuantes nas transferências de recursos públicos da União.

“Um evento muito importante, onde obtivemos diversos conhecimentos para que possamos aprimorar a nossa gestão, especialmente no tocante a execução de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida dos carirenses. Por isso, a gente busca sempre participar de eventos como este que nos atualizam sobre os mais variados temas”, afirmou o prefeito Diogo Machado.

Além de participar do Fórum, o gestor também realizou visitas ao Ministério das Cidades e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. “Sempre que possível, a gente vem presencialmente aos ministérios e órgãos federais para conferir o andamento do processo de liberação de recursos federais, entre eles, os que são destinados via emenda parlamentar e que contribuem com o trabalho que estamos desenvolvendo para transformar positivamente o nosso município”, ressaltou Diogo Machado.

