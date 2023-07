Prefeito de Carira trata da liberação de recursos e retomada de obras durante visita a ministérios e órgãos federais em Brasília

Cumprindo agenda em Brasília nesta semana, o prefeito de Carira, Diogo Machado (PSD), visitou ministérios e órgãos do Governo Federal para tratar da liberação de recursos que garantam a execução de mais obras e serviços que sigam transformando o município e garantindo mais qualidade de vida para a população.

“O trabalho essa semana foi em Brasília, buscando mais recursos para melhorar ainda mais nossa cidade de Carira. Um dos compromissos foi justamente na Secretaria-geral da Presidência. Fui recebido pelo assessor do ministro Márcio Macedo, Valadares Filho, e pedimos o apoio no encaminhamento de demandas do nosso município aos ministérios e na liberação de recursos”, salientou Diogo Machado.

O gestor esteve no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE para buscar mais informações sobre a nova portaria do Governo Federal que trata da reabilitação de obras inacabadas. “Em Carira temos duas de responsabilidade do FNDE: a creche e a quadra do povoado Descoberto. Procuramos saber qual será o procedimento de recadastramento para que estas obras importantes sejam retomadas e tragam benefícios para a população assim que estiverem prontas”, afirmou Diogo Machado.

Ainda em Brasília, o prefeito Diogo Machado foi recebido pela secretária Nacional de Renda e Cidadania – SENARC, Eliane Aquino. A reunião contou com a participação da secretária municipal de Desenvolvimento Social de Carira, Jackelinne Machado. “Foi uma ótima oportunidade de apresentar o que estamos desenvolvendo para a população mais carente do nosso município e reforçar a importância de mais recursos para ampliar as ações”, enfatizou o prefeito.

