Prefeito de Carmópolis reafirma apoio a Yandra e André Moura para 2026

Durante visita ao município de Carmópolis, no Vale do Cotinguiba, na tarde desta sexta-feira (13), a deputada federal Yandra Moura (União) e o ex-deputado André Moura (União) receberam uma importante declaração de apoio político. O prefeito Edi Leite (PL) confirmou publicamente seu compromisso com o grupo para as eleições de 2026.

A declaração foi feita ao lado do vice-prefeito Thomas Lima (PL), de vereadores e secretários municipais, em encontro realizado na sede da prefeitura. “Tenho muito que agradecer a André e a Yandra. Quando a gente vê trabalho de verdade, a gente apoia. E esse grupo tem mostrado compromisso e resultado. A população reconhece quem está presente e quem trabalha de fato. Nosso compromisso é com o desenvolvimento e a valorização da nossa gente”, afirmou Edi Leite.

A deputada Yandra agradeceu a acolhida e reforçou que seu mandato está à disposição do município. “Estamos aqui para ouvir, entender de perto a realidade de Carmópolis e ajudar com o nosso trabalho em Brasília. Obrigada, prefeito, pela recepção e pela confiança de sempre. Muito bom poder contar com seu apoio”, destacou.

André Moura também celebrou o reencontro com a cidade. “Carmópolis sempre foi um lugar especial pra mim. Tenho um carinho enorme por esse povo e fico muito feliz em receber o apoio do prefeito Edi, do vice Thomas e de todo o grupo que pensa numa política com compromisso, respeito e resultados”, afirmou.

O ex-deputado lembrou ainda do legado deixado por lideranças históricas do município. “O ex-prefeito Volney foi um exemplo de dedicação. E ver esse mesmo espírito de compromisso na gestão atual nos motiva a continuar lutando por Carmópolis. Vamos seguir lado a lado, fazendo mais pelo povo”, concluiu.

