PREFEITO DE ESTÂNCIA, VICE E 13 VEREADORES DECLARAM APOIO À PRÉ-CANDIDATURA DE ANDRÉ MOURA AO SENADO

O prefeito de Estância, André Graça, e o vice-prefeito Cristiano Freire anunciaram apoio ao projeto de pré-candidatura de André Moura ao Senado Federal nas eleições de 2026.

A declaração, feita nesta sexta-feira (8), também contou com a adesão de 13 vereadores do município, entre eles o presidente da Câmara de Estância, Pedro Kaique.

Durante o encontro, também estavam o presidente da Câmara de Aracaju, Ricardo Vasconcellos, que é pré-candidato a primeiro suplente na chapa de André Moura, e o ex-prefeito de Estância, Gilson Andrade.

Ao oficializar o apoio, o prefeito André Graça afirmou que Sergipe precisa de um senador comprometido com o desenvolvimento do estado e, em especial, com Estância. André tem compromisso com o povo e vai trabalhar pelo crescimento de Estância. Além de ser um reconhecimento pelo que ele já fez, esse apoio também vem com o pedido do governador Fábio Mitidieri, que acredita nesse projeto e na união das nossas forças políticas em favor do estado”, destacou.

O ex-prefeito Gilson Andrade destacou a trajetória de André Moura em defesa do município, lembrando que, enquanto deputado federal e líder político, destinou mais de R$ 30 milhões em recursos para Estância. Gilson também ressaltou que André foi responsável por indicar a cidade para sediar uma faculdade de Medicina e um centro de nefrologia, que permitiu a realização de hemodiálise no próprio município, beneficiando pacientes de toda a região sul de Sergipe.

Com o apoio do prefeito, do vice e da maioria da Câmara, Estância se consolida como uma das principais bases políticas de André Moura no estado. A união das lideranças mostra o fortalecimento do grupo governista em torno de um projeto que visa garantir representatividade e investimentos para Sergipe no Senado Federal.

Texto e foto Elaine Mesoli