PREFEITO DE LAGARTO, SERGIO REIS, CONFIRMA QUE TERÁ REUNIÃO COM O EX-PREFEITO DE ARACAJU, EDVALDO NOGUEIRA

Em entrevista à Metropolitana FM, o prefeito também fez um breve balanço da sua gestão e analisou o cenário político para 2026

O prefeito Sérgio Reis defendeu, nesta terça-feira (29), a articulação política como o caminho para alcançar grandes conquistas para Lagarto. Em entrevista concedida à rádio Metropolitana FM, o gestor apontou o diálogo constante que tem mantido com políticos de oposição e situação, a exemplo das audiências ocorridas na semana passada, em Brasília, como demonstrações claras de maturidade política para a ampliação dos investimentos na cidade, levando o município ao desenvolvimento. Na conversa com o jornalista Luiz Carlos Focca, Sérgio também destacou as obras de grande impacto que já foram iniciadas e sinalizou sobre possíveis alianças para o futuro político do estado.

“Eu tenho clareza de que a política não pode ser feita com vaidade, mas com maturidade e pensando no coletivo. A política precisa ser praticada com diálogo e não com ataque ou imposição. Quando fui a Brasília na semana passada e visitei o gabinete do deputado Gustinho Ribeiro, por exemplo, fui como prefeito eleito de Lagarto, em busca de parcerias para o município, e não por vaidade. Essa foi uma decisão de gestão, porque toda ajuda é bem-vinda para desenvolver o município. Tenho clareza de que é necessário construir pontes sólidas para que a cidade se desenvolva. Me candidatei para ser o prefeito de todos e é o que tenho feito, na prática. A velha política ficou para trás. O meu foco está inteiramente em trabalhar para construir uma nova Lagarto, de um jeito novo”, afirmou Sérgio.

Sobre uma suposta perseguição ao grupo Maratá, Sérgio desmentiu a informação e garantiu ter se mantido aberto ao diálogo para viabilizar a instalação de uma nova fábrica no município. “Não é verdade que isso esteja acontecendo. Ao contrário. No final de março, enviei uma mensagem para o empresário José Augusto Vieira, demonstrando o interesse da Prefeitura em garantir a infraestrutura necessária para o empreendimento porque entendo que toda iniciativa que traga emprego e desenvolvimento deve ter o apoio da nossa gestão, em qualquer área da cidade. Eu torço que a fábrica seja construída e disse, inclusive, nesta mensagem que enviei ao empresário que precisamos ter maturidade para resolver as questões existentes”, frisou.

Cenário político

O prefeito de Lagarto também foi questionado sobre o atual cenário político estadual e federal. Perguntado sobre possíveis nomes para compor a chapa na disputa para o Governo de Sergipe em 2026, ao lado do governador Fábio Mitidieri, Sérgio confirmou sua preferência pela atual superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, por acreditar que “é a hora de uma mulher ocupar o posto, ao lado de Fábio”. O prefeito também citou o deputado estadual Jeferson Andrade como um quadro qualificado, mas reiterou que sua predileção é por uma mulher na composição.

“Jeferson Andrade tem capacidade de ser candidato a vice, é um grande quadro político e tem extrema competência. Mas vivemos em uma democracia e eu entendo que, no momento certo, o nome de uma mulher poderá ser discutido. Na minha opinião, o governador deve ter ao lado uma figura feminina para a disputa das eleições em 2026. E Priscila Felizola tem mostrado capacidade administrativa à frente do Sebrae. Já está no sangue, na veia dela, essa condução política e administrativa. Mas quero deixar claro que não é uma imposição. É uma sugestão. No momento oportuno, o governador fará a escolha dele. Independentemente do nome, Fábio Mitidieri tem feito um trabalho grandioso e está credenciado para vencer no primeiro turno”, avaliou.

Sobre o Senado, Sérgio confirmou como seu primeiro nome o senador Rogério Carvalho. Para a sua segunda escolha, ele afirmou que ainda não tomou uma decisão, mas demonstrou respeito pelo senador Alessandro Vieira e revelou que terá uma reunião com o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. ” Gosto do senador Alessandro, mas não posso anunciar, neste momento, o meu apoio. Tenho uma responsabilidade muito grande com o povo de Lagarto e não é só a minha vontade que conta, mas os interesses da cidade. Hoje, por exemplo, vou almoçar com o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira porque quero ouvi-lo também. Edvaldo tem história, tem serviço prestado, deixou um legado na capital e, depois de Rogério, é o nome que mais aparece e é lembrado. Tenho algumas queixas políticas com relação a ele, mas não se pode fazer política olhando pelo retrovisor”, declarou.

Obras em andamento

Sobre os projetos estruturantes que prometem levar a cidade a outro patamar de desenvolvimento, Sérgio destacou a execução de obras de grande porte que, segundo ele, representam um novo momento para Lagarto. Entre as principais está o Rodoanel, que já teve R$10 milhões assegurados por emenda individual do senador Rogério Carvalho.

“É uma das maiores obras da nossa história. Vai movimentar a economia e reorganizar a mobilidade urbana de Lagarto. E aqui eu quero agradecer, mais uma vez, ao senador Rogério, um político que tem coragem, visão e que, assim como eu, acreditou nessa obra audaciosa, o tão sonhado Rodoanel. É uma obra demorada, grandiosa, mas que, sem dúvida, levará toda aquela região ao desenvolvimento”, afirmou.

O gestor também abordou a retomada da obra da Barragem Dionísio Machado, paralisada há três anos. Ele explicou que o projeto foi readequado e agora será transformado em um complexo turístico, com novos espaços de lazer e eventos. “Reformulei o projeto, dando a ele uma cara mais moderna, mais inovadora, buscando atender não só as questões ambientais, mas também de mobilidade urbana e acessibilidade. Vamos investir R$ 8 milhões com recursos da outorga da Deso para transformar a área na maior estrutura de eventos e lazer do estado. O local, contará, inclusive, com o ‘Valmizão’, uma área para recepcionar as grandes festas da cidade e que homenageará o ex-prefeito Valmir Monteiro, criador do Festival da Mandioca”, detalhou.

Sérgio também adiantou que o projeto incluirá um kartódromo atendendo a uma solicitação do deputado estadual Ibraim Monteiro, e que contará ainda com uma extensa área de preservação ambiental. “Vamos construir o nosso ‘Central Park’ sergipano, arborizado e estruturado, com vista para o rio que corta Lagarto e que vai abrigar também o nosso Museu da Cidade”, completou.

Outros investimentos

Na área da Saúde, Sérgio informou que mais de 50% dos problemas herdados da gestão anterior na atenção básica já foram solucionados e reiterou que já autorizou a construção de novos equipamentos para reestruturação da pasta. “Saúde é o carro-chefe da nossa administração. Já autorizamos a construção da primeira UPA 24h de Lagarto e mais três UBS’s, além de um novo CAPS. Estamos reestruturando toda a rede para garantir atendimento digno à população”, frisou. O gestor também lembrou a ampliação das equipes médicas, o fortalecimento da saúde bucal e a ampliação das equipes de saúde da família.

Na entrevista, o prefeito anunciou ainda a inauguração da Escola de Governo, outra meta do Planejamento Estratégico da gestão que, de acordo com ele, já foi cumprida, com o objetivo de capacitar os servidores públicos municipais para a melhoria efetiva dos serviços prestados à população. “Estamos inovando com a criação da nossa Escola de Governo. É uma iniciativa estratégica para modernizar a gestão. Quanto mais capacitado o servidor estiver, mais o governo entrega. Isso é planejamento, é compromisso com o futuro”, reforçou.

Concurso público

Sobre o concurso público em vigência, Sérgio Reis explicou que a convocação dos aprovados depende de autorização judicial, já que o certame foi judicializado por irregularidades da antiga gestão. “Eu também estou ansioso como eles. A Prefeitura já se habilitou no processo que corre na Justiça e estamos aguardando a autorização para chamar todos os aprovados. O município já organizou suas contas e reduziu o limite prudencial. Agora estamos prontos para convocar”, garantiu.

Assessoria do prefeito – Foto: Augusto César