PREFEITO DE LARANJEIRAS, JUCA, APRESENTA O FILHO, ANTÔNIO BALA, COMO PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL

Durante entrevista exclusiva na noite de segunda-feira, 18, no Podcast do Portal SE Notícias, o atual prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala, anunciou o nome do filho, Antônio Menezes Leite Neto, mais conhecido como “Antônio Bala”, de 25 anos, como pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026.

Segundo o gestor, a pré-candidatura de Antônio Bala atende a um desejo antigo do grupo político que administra Laranjeiras. Já consolidado, o grupo conta com uma base forte para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em 2026.

A pré-candidatura de Antônio Bala já conta com importantes apoios políticos, como o do prefeito de Riachuelo, Petinho de João Grande (MDB); do prefeito de Amparo de São Francisco, Marcos Sandes (Republicanos); do ex-deputado estadual e atual secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco; e do ex-prefeito de Riachuelo e atual presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco, além de diversas lideranças por todo o estado.

Fonte SE Noticias