Prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana é destituído da Presidência do diretório municipal do MDB

Aconteceu uma reviravolta na direção do MDB – Movimento Democrático Brasileiro – no âmbito municipal. Marcos Santana, que ocupava a presidência do partido, foi destituído do cargo, resultando na inatividade do diretório municipal desde o dia 28/06/2023.

O MDB e a nova liderança:

Agora, o grupo do MDB municipal se prepara para uma mudança significativa. O partido passará a ser liderado pelo vereador Diego Prado, que também é pré-candidato a Prefeito nas próximas eleições. O ex-vereador Lilo Abençoado, como adiantado pelo portal Imprensa 24h na semana passada, provavelmente assumirá a presidência do partido.

A reviravolta de Marcos Santana:

Chama atenção a recente mudança de postura de Marcos Santana. Após convocar os vereadores do MDB, ele surpreendeu ao tentar expulsá-los do partido. Agora, entretanto, Marcos enfrenta o risco de ser expulso caso não siga a orientação partidária de votar na pré-candidatura de Diego Prado.

A destituição de Marcos Santana da presidência do MDB municipal representa um momento crucial na trajetória do partido. Com a chegada de Lilo Abençoado, o MDB se prepara para uma nova fase em sua história política em São Cristóvão.

