Prefeito de São Cristóvão solicita ao Ministério Público de Sergipe melhorias urgentes no transporte coletivo

Na manhã desta sexta-feira, 28, o prefeito Marcos Santana tomou uma medida decisiva em benefício dos sancristovenses ao solicitar a intervenção do Ministério Público de Sergipe (MPSE) para enfrentar as precárias condições do transporte coletivo na cidade. O encontro ocorreu no gabinete da promotora de Justiça Euza Missano, que recebeu as preocupações do prefeito sobre a urgência em encontrar soluções imediatas para os problemas enfrentados diariamente pelos usuários.

Durante o encontro, o prefeito destacou a gravidade da situação e a necessidade em buscar medidas urgentes, independentemente do andamento das ações do Consórcio Metropolitano do Transporte Público, do qual o município faz parte, que atualmente aguarda licitação para a melhoria das frotas na região. “Viemos ao MPSE junto com o deputado estadual Paulo Júnior para pedir socorro e resolver imediatamente o problema do transporte público coletivo em nossa cidade. Não dá mais para esperar, impossível que a nossa gente continue utilizando um transporte sem segurança, sem conforto, que chove dentro e sem pontualidade. Viemos pedir essa ajuda para que possamos resolver imediatamente essa questão, que tem afligido todos nós”, ressaltou.

Atuante na causa e sempre presente nas pautas mais importantes para a população, o deputado estadual Paulo Júnior reiterou a necessidade de melhorias no transporte em benefício dos cidadãos. “A gestão tem atuado insistentemente para a melhoria do transporte público, o prefeito tem feito sessões dentro do Consórcio, temos feito reclamações na tribuna da Assembleia Legislativa, relatando a situação do transporte de um modo geral da região metropolitana, especialmente no município de São Cristóvão. Vamos aguardar os próximos passos, na expectativa de melhorar o transporte que é ofertado à população sancristovense”, apontou o deputado.

A promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Euza Missano, demonstrou receptividade às preocupações apresentadas pelo prefeito e reafirmou o compromisso do Ministério Público em fiscalizar e cobrar melhorias dos responsáveis pelo transporte público. “O MPSE vem adotando uma série de providências com relação à região metropolitana e o transporte público para a população. As três linhas apresentadas hoje pelo prefeito e pelo deputado já estão judicializadas. Recentemente, no final de maio, fizemos uma composição com a empresa responsável e ficou garantido que esses veículos seriam substituídos por veículos novos, inclusive com frota reserva, para que a população pudesse circular com veículos seguros”, afirmou.

A promotora ainda reforçou que, apesar do acordo estabelecido no final de maio, a substituição dos veículos ainda não aconteceu e a população continua sofrendo com as condições atuais do transporte. “Diante disso, o Ministério Público tomará as devidas providências, comunicando nos autos e realizando uma nova reunião, inclusive com a SMTT de Aracaju, para que possamos encontrar uma solução o mais rapidamente possível”, declarou.

Foto: Dani Santos

Fonte: ascom/PMSC

Prefeito de São Cristóvão solicita ao Ministério Público de Sergipe melhorias urgentes no transporte coletivo

Na manhã desta sexta-feira, 28, o prefeito Marcos Santana tomou uma medida decisiva em benefício dos sancristovenses ao solicitar a intervenção do Ministério Público de Sergipe (MPSE) para enfrentar as precárias condições do transporte coletivo na cidade. O encontro ocorreu no gabinete da promotora de Justiça Euza Missano, que recebeu as preocupações do prefeito sobre a urgência em encontrar soluções imediatas para os problemas enfrentados diariamente pelos usuários.

Durante o encontro, o prefeito destacou a gravidade da situação e a necessidade em buscar medidas urgentes, independentemente do andamento das ações do Consórcio Metropolitano do Transporte Público, do qual o município faz parte, que atualmente aguarda licitação para a melhoria das frotas na região. “Viemos ao MPSE junto com o deputado estadual Paulo Júnior para pedir socorro e resolver imediatamente o problema do transporte público coletivo em nossa cidade. Não dá mais para esperar, impossível que a nossa gente continue utilizando um transporte sem segurança, sem conforto, que chove dentro e sem pontualidade. Viemos pedir essa ajuda para que possamos resolver imediatamente essa questão, que tem afligido todos nós”, ressaltou.

Atuante na causa e sempre presente nas pautas mais importantes para a população, o deputado estadual Paulo Júnior reiterou a necessidade de melhorias no transporte em benefício dos cidadãos. “A gestão tem atuado insistentemente para a melhoria do transporte público, o prefeito tem feito sessões dentro do Consórcio, temos feito reclamações na tribuna da Assembleia Legislativa, relatando a situação do transporte de um modo geral da região metropolitana, especialmente no município de São Cristóvão. Vamos aguardar os próximos passos, na expectativa de melhorar o transporte que é ofertado à população sancristovense”, apontou o deputado.

A promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Euza Missano, demonstrou receptividade às preocupações apresentadas pelo prefeito e reafirmou o compromisso do Ministério Público em fiscalizar e cobrar melhorias dos responsáveis pelo transporte público. “O MPSE vem adotando uma série de providências com relação à região metropolitana e o transporte público para a população. As três linhas apresentadas hoje pelo prefeito e pelo deputado já estão judicializadas. Recentemente, no final de maio, fizemos uma composição com a empresa responsável e ficou garantido que esses veículos seriam substituídos por veículos novos, inclusive com frota reserva, para que a população pudesse circular com veículos seguros”, afirmou.

A promotora ainda reforçou que, apesar do acordo estabelecido no final de maio, a substituição dos veículos ainda não aconteceu e a população continua sofrendo com as condições atuais do transporte. “Diante disso, o Ministério Público tomará as devidas providências, comunicando nos autos e realizando uma nova reunião, inclusive com a SMTT de Aracaju, para que possamos encontrar uma solução o mais rapidamente possível”, declarou.

Foto: Dani Santos

Fonte: ascom/PMSC