Prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana visita conselheiro Felizola Filho buscando diálogo e transparência na gestão

O prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, esteve no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), na manhã desta segunda-feira, 14, para uma visita de cortesia ao conselheiro José Carlos Felizola Filho, empossado no cargo no final de abril deste ano, buscando fortalecer o diálogo com a instituição e contribuir para a correta aplicação dos recursos públicos.

O encontro teve como objetivo estabelecer um canal de comunicação entre a prefeitura e a Corte de Contas, visando esclarecer dúvidas e promover a transparência na gestão municipal.

Para o chefe do Executivo municipal, é importante uma relação de proximidade entre a prefeitura e o órgão de controle externo. “Esse diálogo constante com o Tribunal de Contas, é fundamental para esclarecer dúvidas e buscar orientações técnicas que assegurem a transparência na aplicação dos recursos públicos municipais, de forma eficiente e ética “, destacou.

O conselheiro Felizola Filho recebeu o prefeito Cristiano e se colocou à disposição para auxiliar o município. “O Tribunal está disponível para auxiliar a gestão de Simão Dias, a fim de garantir a confiança da população e o desenvolvimento sustentável do município”, concluiu Felizola.

Foto assessoria

Jornalismo G2