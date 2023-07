Prefeito Edvaldo anuncia Joaquim da Janelinha como secretário de Articulação Política. Milton Dantas assume na CMA

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quarta-feira, 19, o vereador Joaquim da Janelinha como secretário de Articulação Política de Aracaju. Convidado pelo gestor da capital, o parlamentar comandará a pasta com a missão de fortalecer ainda mais as relações entre o Executivo e Legislativo. Com a ida de Joaquim para o governo municipal, assume a vaga na Câmara de Vereadores o primeiro suplente Milton Dantas, do PROS, que preside a Federação Sergipana de Futebol. Ao anunciar o novo secretário, Edvaldo destacou que ele “será o elo entre Prefeitura, parlamento e sociedade”.

“Hoje é um dia muito importante. Convidei o vereador Joaquim da Janelinha para ser secretário de Articulação Política e ajudar a Prefeitura a ampliar a relação com a Câmara de Aracaju. Fico muito feliz por ele ter aceitado esse desafio, pois sei da sua capacidade e tenho certeza de que Joaquim irá contribuir de maneira significativa com a nossa gestão, desenvolvendo o importante papel de aproximar, ainda mais, o Executivo e Legislativo, além de estreitar o relacionamento com os aracajuanos”, afirmou Edvaldo.

O prefeito ressaltou também o relevante papel que Milton Dantas terá ao assumir uma cadeira no parlamento. “Milton é uma liderança política que teve votação expressiva na última eleição. Além disso, é uma pessoa com grande atuação na cidade, especialmente na área esportiva, como presidente da Federação Sergipana de Futebol. Agora, ao assumir o seu mandato na Câmara, ele poderá desenvolver ainda mais o seu trabalho, dando início a uma nova história”, completou.

O novo secretário se disse “honrado” por integrar a equipe do prefeito Edvaldo Nogueira. “Poder fazer parte do secretariado de uma gestão bem avaliada pela sociedade aracajuana, justamente pelo excelente trabalho que tem desenvolvido em benefício da cidade e dos cidadãos, é uma imensa honra. O papel da Secretaria de Articulação Política é articular, dialogar com o legislativo, com as associações, com a população e é justamente nisso que me debruçarei”, afirmou Joaquim da Janelinha.

Da mesma forma, Milton Dantas enfatizou que “será um grande aliado do prefeito” e que “trabalhará para ajudar a administração de Aracaju”. “Como vereador da capital, estarei empenhado em colaborar com a gestão do prefeito Edvaldo, um político respeitado e que tem como propósito melhorar a vida do nosso povo. Honrarei esse mandato e trabalharei com muita dedicação e lealdade”, destacou o novo parlamentar que será empossado no dia 31 de julho.

A Secretaria de Articulação Política tem como objetivo fortalecer as relações entre o governo municipal e o legislativo, além de estreitar o relacionamento com instituições e com a sociedade. Desde que Edvaldo retornou ao comando da capital, em 2017, é a primeira vez que a pasta terá titularidade.

Participaram da reunião em que a mudança foi anunciada o vereador Joaquim da Janelinha, o primeiro suplente Milton Dantas, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Luiz Roberto Dantas, os secretários municipais Jeferson Passos (Fazenda), Carlos Cauê (Comunicação) e Evandro Galdino (Governo), além dos vereadores Fábio Meireles e Vinícius Porto.

Novo secretário

Joaquim dos Santos Nascimento, popularmente conhecido como Joaquim da Janelinha, nasceu em 1981, em Aracaju. Professor por formação e gestor escolar, ingressou na política em 2006, quando fez parte da organização de campanha política. Foi eleito vereador em 2020 para o seu primeiro mandato, tendo como principais bandeiras a educação e emprego para jovens. No parlamento, se tornou presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo.

Com informações da AAN

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA