PREFEITO EDVALDO ANUNCIA LANÇAMENTO DO EDITAL PARA CONCURSO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta terça-feira (05), o lançamento do edital do concurso para procurador municipal de Aracaju.

A informação foi oficializada em uma reunião entre o gestor da capital, o procurador-geral do município, Sidney Amaral Cardoso, e a comissão responsável pela organização do certame. As inscrições terão início nesta quinta-feira, 7, e se encerrarão no dia 6 de dezembro.

Já a prova objetiva está prevista para acontecer no dia 9 de fevereiro de 2025. Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas, além de cadastro reserva. Para Edvaldo, o concurso será fundamental “para que a Prefeitura possa servir cada vez melhor à população”.

“Este é um momento muito importante e que demonstra, mais uma vez, o nosso compromisso com a capital. Com a realização do concurso para procurador do município, vamos reforçar essa instituição que é fundamental para a defesa dos interesses da administração pública municipal e da sociedade. A Procuradoria tem cumprido o seu papel, de maneira muito eficaz, ao longo dos últimos anos, mas precisa ter a sua atuação ampliada com a chegada de novos membros em seu quadro de funcionários que está em declínio por causa da aposentadoria de alguns servidores. É uma iniciativa que gera mais emprego, renda e, acima de tudo, que garante a eficiência do município em benefício dos aracajuanos”, destacou.

De acordo com o procurador-geral do município, Sidney Amaral Cardoso, a realização do concurso era um anseio dos concurseiros da área jurídica. Ele também ressaltou a importância do certame para reforçar os trabalhos realizados pela PGM.

“Este era um momento muito aguardado e que revela a preocupação do prefeito Edvaldo, como gestor municipal, com a advocacia pública e com a Procuradoria-Geral de Aracaju. No edital lançado hoje constam todas as regras do certame, as matérias do concurso e as datas. Foi na gestão anterior do prefeito, em 2008, que o primeiro concurso para procurador municipal foi realizado e, agora, sob a sua condução, estaremos realizando o segundo concurso para a área, o que é uma satisfação muito grande”, enfatizou.

Presidente da Comissão de Concursos Públicos da PGM, o procurador Tiago Vieira detalhou as próximas etapas do certame. “Ainda hoje serão publicadas no Diário Oficial as principais informações sobre o concurso. As inscrições começam na quinta-feira, dia 7, e vão até o dia 6 de dezembro. A primeira prova do concurso, que é objetiva, acontece no dia 9 de fevereiro. Serão 10 vagas, sendo oito de ampla concorrência, uma para afrodescendentes e uma para portadores de deficiência física. Toda a comunidade jurídica esperava ansiosamente pela realização desse concurso que agora foi anunciado e oficializado, em uma boa hora, com um bom número de vagas”, afirmou.

