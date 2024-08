Prefeito Edvaldo anuncia Valadares Filho como novo secretário

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta terça-feira (06), o ex-deputado federal Valadares Filho como novo secretário municipal de Governo (Segov). O informe foi feito pelas redes sociais. De acordo com o Edvaldo, o convite levou em consideração a experiência de Valadares Filho, que possui em seu histórico três mandatos como deputado federal e a passagem pelo cargo de assessor especial de Assuntos Parlamentares e Federativos da Secretaria-Geral da Presidência da República, bem como a sua relevância política para Aracaju.

“Convidei Valadares Filho para ser o novo secretário municipal de Governo porque é um quadro importante e experiente. Ele adquiriu grande expertise trabalhando na Secretaria-Geral do Governo Federal, foi deputado federal por três mandatos e está de volta a Aracaju, onde tem grande importância política. Seria um grande desperdício não poder contar com a contribuição dele na nossa gestão. Valadares Filho é um gestor preocupado com a cidade e com o estado, por isso fiz o convite, ele aceitou e não tenho dúvidas de que irá nos ajudar muito, tanto na relação com o Governo Federal, como no dia a dia da gestão”, afirmou.

O novo secretário de Governo se disse honrado com o convite recebido pelo prefeito e salientou que “não poderia recusar esse desafio para contribuir com o crescimento da cidade”.

“Me sinto honrado com o convite feito pelo prefeito Edvaldo, que tem sido um grande gestor e vem realizando um grande trabalho na cidade, transformando- a na capital da qualidade de vida do Nordeste. Como aracajuano, que foi deputado federal por Sergipe e que sempre contribuiu com a cidade, não poderia deixar de aceitar esse desafio. Vou poder dar uma contribuição ainda maior para a cidade e participar de uma gestão que tem feito história na melhoria de vida do povo aracajuano. Com toda dedicação, garra e comprometimento, que tenho com o povo de Aracaju, estaremos juntos ajudando a gestão da nossa capital”, declarou.

Antônio Carlos Valadares Filho exerceu por três mandatos o cargo de deputado federal por Sergipe, entre os anos de 2007 a 2019. Ele é natural de Aracaju, filho do ex-senador Antônio Carlos Valadares e de Ana Luíza Dortas Valadares. Possui graduação em administração pela Universidade Tiradentes (Unit) e, antes de assumir a pasta, exercia o cargo de assessor especial de Assuntos Parlamentares e Federativos da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Com a mudança, Hallison Sousa, que respondia pela Segov, assume a Secretaria Municipal da Articulação Política e Relações Institucionais, que estava sob o comando interino do secretário-chefe de Gabinete Valter Lima.

Foto assessoria