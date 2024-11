PREFEITO EDVALDO ASSINA DECRETO QUE REGULAMENTA COBRANÇA DO IPTU 2025 SEM REAJUSTE INFLACIONÁRIO

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, nesta terça-feira, 12, o decreto que regulamenta a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2025, sem o reajuste inflacionário.

A medida atende a uma solicitação feita pela prefeita eleita, Emília Corrêa, através de ofício entregue pela sua equipe de transição.

De acordo com Edvaldo, a assinatura do documento “é mais uma contribuição dada pela sua gestão aos aracajuanos, uma vez que viabiliza à futura administração o cumprimento de uma proposta de campanha”.

“Assinei hoje o decreto que regulamenta a cobrança do IPTU do ano de 2025 sem a aplicação do reajuste inflacionário deste ano. Essa foi uma solicitação da prefeita eleita, Emília Corrêa, formalizada através de um ofício enviado pela sua comissão de transição e que nós estamos viabilizando para que a proposta eleitoral, apresentada por ela, seja executada no ano que vem. Portanto, com esse gesto, deixo também a minha contribuição à população aracajuana”, destacou.

Secretário municipal da Fazenda e coordenador da comissão de transição da atual gestão, Jeferson Passos explicou como ficará a cobrança do imposto com a medida estabelecida pelo decreto.

“Essa era uma proposta de campanha da prefeita eleita e para que pudesse ser realizada, havia a necessidade de que, ainda em 2024, ou seja, na atual gestão, a gente regulamentasse essa medida, através da edição de um decreto, que é o que foi feito hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira, a pedido da prefeita eleita. Com isso, fica estabelecido o índice de correção para os tributos do ano de 2025 do município, que é um procedimento de praxe, deixando de aplicar esse índice para o IPTU”, detalhou.

AAN – Foto: Ana Lícia Menezes/PMA