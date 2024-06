PREFEITO EDVALDO AUTORIZA DESTINAÇÃO DE R$ 4,6 MILHÕES EM EMENDAS PARLAMENTARES PARA O FUTEBOL SERGIPANO

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou nesta quarta-feira (19), o termo de autorização para execução das emendas impositivas da Prefeitura com a Federação Sergipana de Futebol (FSF). Com isso, mais de R$ 4,6 milhões em recursos estão sendo destinados para essa modalidade esportiva na cidade.

No total, 45 emendas impositivas foram propostas pelos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para o custeio e investimento do futebol, através da Federação. Entre as ações previstas a serem beneficiadas com o montante estão o incentivo ao futebol profissional e amador; o custeio para o desenvolvimento das ações dos clubes filiados com sede em Aracaju; e recursos para investimento que promovam ações de modernidade da entidade, como em equipamentos e outras benfeitorias.

“As emendas impositivas permitem que a Prefeitura destine mais de R$ 4,6 milhões para os clubes do futebol sergipano e também para os clubes amadores e escolinhas de formação. É uma quantidade de recursos que vai ajudar a fomentar o esporte, a aumentar significativamente a esperança dessas crianças e adolescentes que participam dessas escolas de futebol na nossa cidade, principalmente nas áreas mais afastadas. É uma alegria muito grande assinar o termo de execução dessas emendas, porque o esporte é fundamental para a cidade. Essas escolinhas têm o trabalho de trazer a inclusão social, de formar novos atletas e de ajudar os jovens a se tornarem cidadãos. O nosso futebol está presente na alma e trabalhamos para trazer ainda mais melhorias para esse esporte aqui em Aracaju”, declarou Edvaldo.

Do montante, parte dele será destinada para custeio – sendo mais de R$ 2,9 milhões – e outra parte para investimento na área – esta sendo em torno de R$ 1,7 milhão. Segundo o presidenta da CMA, vereador Ricardo Vasconcelos, essas emendas são voltadas para ações de interesse da sociedade aracajuana, pois auxilia, sobretudo, crianças e jovens que mais precisam de atenção do poder público.

“Hoje estamos liberando mais uma emenda coletiva dos vereadores que estão sendo destinadas para o esporte e lazer da nossa cidade. A Federação Sergipana de Futebol é a beneficiada, mas vai estar junta com outros clubes e instituições sociais, fomentando ações que trabalham com crianças vulneráveis, que precisam de oportunidade e de uma atenção especial do poder público. A Federação está de parabéns, porque agilizou bastante esse processo junto com a Prefeitura e saímos daqui muito felizes e tranquilos, pois apontamos recursos públicos para ações que interessam a sociedade de Aracaju. É importante que a gente fomente essas atividades e eu espero que a sociedade de Aracaju colha bons frutos com isso”, disse.

Presidente da FSF, Milton Dantas afirmou que “essas emendas foram muito significativas, pois superam a marca dos R$ 4,6 milhões” que serão utilizados para custeio e investimentos no futebol. “Trabalhamos junto com presidentes de clubes profissionais e amadores, sensibilizamos os vereadores da importância do trabalho social desenvolvido através do futebol, principalmente através do futebol amador e, a partir dessas emendas, vamos poder fomentar muitas ações”, explicou.

Milton destacou a importância do valor ser utilizado também no futebol amador e nas escolinhas de base. São delas que surgem os novos atletas que representam o estado nos campeonatos nacionais e que representam o futuro do futebol sergipano.

“Algumas escolas que temos aqui em Aracaju contam com mais de 150 garotos. Elas estão em bairros como Santa Maria, 17 de Março, Soledade, Porto Dantas e muitos outros. Boa parte dessas escolinhas precisam de doações de materiais para se manter, mas com essa verba tudo vai ser diferente. Além disso, vamos investir também em melhorias nos clubes e a Federação vai fazer seus investimentos, adquirindo material esportivo e seguindo à risca todas as medidas para que todo esse recurso seja aplicado da melhor forma possível”, afirmou.

As 45 emendas para o futebol sergipano foram destinadas pelos seguintes vereadores: Binho, Anderson de Tuca, Sargento Byron, Cícero do Santa Maria, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, Isac Silveira, Joaquim da Janelinha, Josenito Vitale de Jesus, Zezinho do Bugio, Paquito, Professor Bittencourt, Ricardo Vasconcelos, Sheila Galba, Soneca e Vinícius Porto.

Reconhecimento

A secretária municipal da Juventude e do Esporte, Liliane Borba, ressaltou que desde 2018 a Prefeitura de Aracaju contribui com recursos para o futebol sergipano através das assinaturas dos termos de fomento que, anualmente, destinou R$ 200 mil para os clubes. Ela reconheceu também a importância da destinação dos mais de R$ 4,6 milhões para a valorização do futebol na cidade através da iniciativa a CMA e da Prefeitura.

“Desde 2018 a Prefeitura já tinha um compromisso firmado com o futebol sergipano, com o envio de recursos para a Federação através dos termos de fomento assinados pelo prefeito ano a ano. Hoje, a gente tem a possibilidade de que a própria Câmara também contribua com o Executivo sobre a destinação e a aplicabilidade desses recursos. Esse volume de mais de R$ 4,6 milhões destinados ao esporte foi fantástico para gente, enquanto secretaria do Esporte. O melhor de tudo é saber que esse valor vai também para a valorização do futebol amador, fomentando as escolinhas de futebol, o que é essencial para que a gente cuide melhor das nossas crianças e jovens e possamos dar uma oportunidade de um futuro para elas”.

Quem também esteve presente na solenidade de assinatura do termo de autorização, representando o governador Fábio Mitidieri, foi a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas. Na ocasião, a gestora enfatizou como a chegada desses recursos será importante para o futebol no estado e de como esse esporte agrega valor na formação dos cidadãos.

“Essa é uma iniciativa extremamente positiva, o esporte sergipano estava carente de iniciativas como essa e a gente vê que vários vereadores se somaram a essa causa. Com isso, a gente começa a enxergar que estamos no caminho certo, sejamos do Executivo ou do Legislativo. Entendemos a importância que o futebol tem na formação do cidadão, nos valores que a gente consegue apresentar através do esporte, como o respeito, a disciplina, o foco, objetivo e as oportunidades que podem ser dadas também através dos esportes, da ocupação dos espaços públicos com esses jovens, com hábitos saudáveis, práticas esportivas. Tudo isso vem engrandecer o futebol sergipano. Por isso, parabenizo a bancada de vereadores que destinaram essas emendas e a Prefeitura por estar se somando a essa causa tão importante”, declarou.

O presidente da Associação Desportiva Confiança, Pedro Dantas, agradeceu aos vereadores pela destinação das emendas e ao prefeito por “terem a sensibilidade de enxergar o futebol como um meio de inclusão” e destacou que “esses recursos vão ajudar muito o futebol sergipano”. Segundo ele, “essas emendas chegam na hora que estamos precisando para que os clubes possam participar de campeonatos nacionais, mas também para ajudar as escolinhas que formam os jogadores para os clubes sergipanos”. O representante do clube afirmou ainda que vai trabalhar para aplicar esses recursos com responsabilidade para melhorar o futebol do estado.

