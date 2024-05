Prefeito Edvaldo e governador Fábio visitam obras do BID em Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira, acompanhado pelo governador Fábio Mitidieri e por secretários de Estado e municipais, realizaram, nesta segunda-feira, 6, uma inspeção às obras realizadas na capital sergipana. A construção de 484 casas populares no bairro Lamarão e a execução dos trabalhos para implantação da avenida Perimetral Oeste estiveram no cronograma de visita. As intervenções fazem parte do Projeto de Requalificação Urbana da zona Oeste de Aracaju — Construindo para o Futuro – e estão sendo realizadas através de um contrato firmado entre a Prefeitura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que viabilizou recursos no valor de R$ 300 milhões. O montante contempla ainda uma série de outras obras de infraestrutura na cidade.

Durante a visita, o gestor da capital sergipana pôde apresentar e detalhar ao governador o projeto que contempla a região Oeste da cidade. Ele explicou ainda a importância desse investimento do município e como será fundamental para o desenvolvimento da capital.

“Apresentei para o governador esse grande projeto que é o Construindo para o Futuro e com o qual estamos construindo, no Lamarão, 484 casas. Elas garantirão moradia digna às pessoas que precisaram ser retiradas do local onde, em breve, estará funcionando a avenida Perimetral Oeste, uma nova via da cidade que se estenderá por 7km. É uma obra social, que entregará moradia com água, luz, saneamento e equipamentos de lazer; de infraestrutura, solucionando problemas de mobilidade urbana da região; e também com caráter sustentável. Aqui, criaremos uma área de proteção para os manguezais que existem no local. Tudo isso já está trazendo para essa comunidade o desenvolvimento e o progresso que era preciso. Já podemos ver surgir a construção de novos empreendimentos nessa região, ou seja, é um grande incentivo para a nossa economia”, destacou Edvaldo.

O novo conjunto habitacional do bairro Lamarão fica localizado próximo ao residencial Vitória da Resistência, um investimento de R$ 98,4 milhões em infraestrutura no espaço e na construção das casas para os aracajuanos. Atualmente, em diferentes blocos de casas, são realizadas construção de fundações, instalações de tubulação hidrossanitárias, instalações elétricas, aterros, alvenaria e lajes do térreo, construção de escadas, lajes do térreo, alvenaria e lajes do pavimento superior e caixas domiciliares.

Já a avendia Perimetral Oeste está sendo executada em três frentes distintas. Na primeira etapa, que contempla um valor superior a R$ 92,4 milhões, está sendo erguida a ponte sobre o Riacho do Cabral, ligando os bairros Bugio e Soledade, com 337 metros de comprimento e 26 metros de largura. A segunda etapa aplica mais de R$ 34 milhões para a construção da via ligando o bairro Lamarão à avenida Juscelino Kubitschek. A terceira etapa conta com R$34,2 milhões em recursos para a ligação entre os bairros Bugio e Jardim Centenário, chegando até o limite de Nossa Senhora do Socorro.

“Ao lado do prefeito Edvaldo, realizamos essa visita às obras que traz um importante lado social do desenvolvimento urbano e econômico da cidade. Através dessa obra, podemos ver outros espaços da capital sendo contemplados para o progresso. O prefeito Edvaldo Nogueira sempre foi esse gestor desenvolvimentista, que pensa no futuro da cidade e no melhor para as pessoas, e essas obras são a prova disso. Fico feliz de ver um projeto tão importante e tão grandioso como esse e mais feliz ainda por saber que está acontecendo sobre a administração dele. A Prefeitura de Aracaju pode contar sempre com todo o apoio do Governo do Estado para aquilo que for preciso. Somos essa parceria que temos demonstrado e que tem dado certo, tudo para o bem da nossa sociedade”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, enfatizou a importância dessas obras para o desenvolvimento da capital e, consequentemente, para todo o estado de Sergipe.

“Essa é mais uma obra importante na nossa capital, que vai trazer desenvolvimento para essa região, mas também conforto para quem transita por aqui diariamente e levará moradia digna para as pessoas. Essa é também uma nova rota de acesso para as BRs 101 e 235. Fui convidado pelo prefeito e pelo governador para fazer a visita dessas obras grandiosas. Eu participei da elaboração desse programa, enquanto integrei a equipe da Prefeitura, então conheço bem esse trabalho, desde o início da elaboração do projeto. Já falei com o governador e pedi para que ele pense na possibilidade de duplicar a ponte que liga os dois municípios, garantindo ainda mais mobilidade entre as cidades”.

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) em exercício, Ubirajara Barreto, explicou como as obras têm avançado e como elas refletem resultados positivos para a cidade.

“A construção da avenida Perimetral Oeste vai garantir não somente um novo vetor de desenvolvimento para a zona Norte, mas vai trazer um legado social muito importante com a construção do Residencial do Lamarão. Ambas caminham em ritmo intenso, e já é possível perceber as transformações acontecendo em todas as etapas, inclusive, no novo conjunto habitacional, com as residências já tomando forma. Todo esse trabalho vai impactar de forma muito significativa a capital, sobretudo se considerarmos aspectos como mobilidade, moradia e estrutura urbana”, afirmou.

